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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себеФото: Минобороны России/Youtube
«Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения. Подробности...
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Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?Фото: Виталий Белоусов,
Саид Царнаев/РИА Новости
Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

          Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себе   30 ноября 2018, 09:54
          Фото: Минобороны России/Youtube
          Текст: Олег Москвин,
          Юрий Зайнашев

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          «Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения.

          Конгрессмен Лиз Чейни и сенатор Том Коттон, представляющие Республиканскую партию, внесли законопроект, ставящий под вопрос продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил накануне ТАСС.

          В соответствии с законопроектом, Штаты не должны продлевать СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году, до тех пор, пока Москва в одностороннем порядке не откажется от новых систем вооружений. Американские парламентарии, судя по всему, имеют в виду те системы, появление которых Владимир Путин анонсировал 1 марта в послании к парламенту.

          «Когда все эти проблемы рассматриваются через призму продолжительных нарушений Россией Договора о РСМД, становится ясно, что продление ДСНВ в настоящее время не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», – заявила Чейни.

          Выступая в четверг в Принстонском университете, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов признал, что ДРСМД стоит «на грани развала». «Сегодня слышатся голоса о том, что ничего не произойдет, если США выйдут из ДРСМД, и при этом приводится пример, что более 15 лет тому назад Вашингтон вышел из Договора по ПРО и катастрофы, мол, не случилось. Не думаю, что правильно подавать картину в столь радужных тонах», – сказал Антонов, опять же напомнив, что 1 марта Путин представил новую систему вооружений, которую Москва была вынуждена разработать для сохранения стратегического баланса.

          О том, в какой степени американские законодатели впечатлены развитием российских ядерных вооружений, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов. 

          Алексей Арбатов (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
          Алексей Арбатов (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

          ВЗГЛЯД: Алексей Георгиевич, какой логикой руководствовались конгрессмены, увязывая между собой судьбу двух совсем разных договоров – РСМД и СНВ-3?

          Алексей Арбатов: В своем законопроекте они пояснили, что имеют в виду те системы, о которых 1 марта перед Федеральным собранием говорил президент России, которые, по большей части, не подпадают под СНВ. Авторы законопроекта поставили вопрос: если эти системы предполагаются к развертыванию, то теряет смысл договор СНВ, потому что они будут развертываться вне договора СНВ.

          Например, выступая 1 марта, Владимир Путин упомянул о межконтинентальной крылатой ракете с ядерной боеголовкой. Она не подпадает под ДРСМД, потому что это межконтинентальная ракета, а не средней дальности. Или суперторпеда огромной мощностью, дальностью, глубиной погружения, с мультимегатонной головной частью. Она не подпадает ни подо что. Или гиперзвуковая система «Авангард»: если она будет поставлена на тяжелую ракету «Сармат» или на ракету, не считающуюся тяжелой, тоже можно сказать, что она ни подо что не подпадает.

          Эта ракетно-планирующая система не является ни самолетом-бомбардировщиком, ни баллистической ракетой. Большая часть ее полета проходит не по баллистической траектории, и она не является бомбардировщиком.

          Конгрессмены об этом не говорят, может быть, даже об этом не знают. Но те, кто им помогал это писать, наверное, имели в виду, что решения о развитии новых систем, не подпадающих под СНВ-3, должны были Россией отменены. В противном случае США не будут продлевать договор, который охватывает эти системы.

          ВЗГЛЯД: Пройдет ли этот законопроект через Конгресс? Известно, что даже внутри Республиканской партии нет единства вокруг продления СНВ.

          А. А.: Законопроект должен быть согласован с сенатом, где преобладают республиканцы, и поэтому многое зависит от позиции администрации Трампа. Поэтому пока перспектива не ясна. Но нельзя исключать, что это решение будет в конечном итоге принято.

          Правда, Трамп не очень предсказуем. Не ясно, что он будет делать с договором о ракетах средней и меньшей дальности, с договором об СНВ-3, но оба этих договора он критиковал. Трамп, конечно, ничего об этих договорах в деталях не знает. Но он знает, что СНВ-3 был заключен при Обаме. А всё, что сделал Обама, Трамп стремится разрушить. Поэтому, даже если США не выйдут раньше срока истечения, то перспективы продления этого договора после 2021 года очень и очень невелики. Они близки к нулю.

          ВЗГЛЯД: Что надо делать России, если вдруг подобный законопроект пройдет?

          А. А.: Россия будет исходить из того, что в 2021 году договор прекратит свое существование и начнется неограниченная гонка вооружений. США могут в силу специфики их стратегических сил очень быстро – в два и даже в три раза – нарастить количество боеголовок, потому что могут со складов и хранилищ вернуть на ракеты те боеголовки, которые частично были сняты в ходе сокращений по СНВ-3. Это за год можно сделать просто.

          Москва не имеет такой возможности. Москва будет продолжать те программы, которые сейчас наметила, но уже, конечно, не соблюдая никаких ограничений и не уведомляя США о своих силах и планах.

          Надо напомнить: американцы не были очень заинтересованы в СНВ-3 с точки зрения сокращения российских стратегических сил, потому что российские стратегические силы и так были ниже потолков СНВ-3. Даже сейчас по носителям Россия ниже установленного потолка в 700 единиц: у России их около пятисот.

          Но американцы заинтересованы в этом договоре, потому что он предусматривает достаточно обширную систему верификации, контроля и проверки. То есть США имеют информацию о российских стратегических силах и планах их развития, что называется, из первых рук и более надежную, чем могли бы получить со спутников разведки и от разведывательной агентуры. Вот в этом был их главный интерес.

          Но, наверное, в Конгрессе собрались такие люди, которые ничего этого не понимают. Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере.

          ВЗГЛЯД: Логика законопроекта означает, что Москва должна в одностороннем порядке дополнительно разоружиться, а в обмен на эту одностороннюю уступку Вашингтон – так и быть – сделает одолжение и согласится просто продлить СНВ?

          А. А.: Если вы внимательно прочтете законопроект, там сказано, что новые системы ядерного оружия, которые Россия обнародовала в президентском послании Федеральному собранию 1 марта текущего года, предусматривают целый ряд новых программ вооружений, которые не подпадают под СНВ-3. Потому что этот договор ограничивает определенные системы оружия.

          Но большая часть из того, что рассказал президент Путин в марте, не подпадает под этот договор, то есть это находится за пределами его ограничений.

          Если обнародование этих планов имело целью оказать впечатление на США и на Запад в целом, то эта цель достигнута. И мы сейчас видим результат. Они условием ставят согласие России или отказаться от этих проектов, или сделать так, чтобы они были ограничены текущим договором СНВ. Но еще при этом конгрессмены прихватили и тактические ядерные вооружения, которые находятся вне рамок ограничений, и сказали, что и тактические вооружения должны быть ограничены. Это, опять-таки, свидетельствует о том, что конгрессмены плохо представляют себе всю эту тематику, но политический запал у них сильный.

          ВЗГЛЯД: То есть, с точки зрения американцев, мы больше не равноправные партнеры в сфере ядерного оружия? Раз они требуют односторонних уступок в обмен на «спасибо»?

          А. А.: Американцы вообще не считают Россию равноправным партнером нигде, кроме одной сферы. И сфера как раз эта – стратегическое ядерное оружие. Здесь они считают Россию равным партнером. Россия здесь ни в чем не уступает США.


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