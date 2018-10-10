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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споровФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

Запад первым занялся перекройкой границ в Европе – а теперь цинично упрекает в этом РоссиюФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Один из британских политиков вновь высказался на тему разнообразных «вмешательств» России на Западе. Кажется, такой влиятельности не приписывали даже евреям, когда они были главными врагами западного мира. Но в очередном высказывании на эту тему наиболее интересна та вопиющая наглость, с которой британская элита трактует реальные действия России – и игнорирует свои. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    Как стать губернатором в России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

          История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»   10 октября 2018, 08:12
          Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
          Текст: Константин Меринов

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          70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России.

          Первая отечественная ракета Р-1 и Р-36М2, которую должен заменить «Сармат», имеют общее происхождение: обе производились на одном и том же предприятии – заводе № 586 (позднее Южный машиностроительный завод – Южмаш) в Днепропетровске (ныне – город Днепр).

          Любой, кто интересуется историей отечественного ракетостроения, не забывает «О вопросах реактивного вооружения» – том самом постановлении Совета Министров СССР № 1017-419сс, подписанном 13 мая 1946 года. Этот исторический документ стал отправной точкой в послевоенном развитии ракетной отрасли. Еще через три дня министр вооружения и зампредседателя Спецкомитета по реактивной технике при Совмине СССР Дмитрий Устинов подписывает приказ о создании НИИ-88, ставшего головным ракетным исследовательским институтом страны (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия»). А 9 августа 1946 года следует очередной приказ Устинова: Сергей Павлович Королев официально назначается главным конструктором «изделия № 1» – баллистической ракеты дальнего действия (БРДД).

          Судьба «единички» не была гладкой. Военные категорически отказывалась принимать первую отечественную БРДД на вооружение, ссылаясь на ее низкую эффективность: «Летает недалеко, да и неточно».

          Однажды этот вопрос даже обсуждался в Кремле с участием Сталина. Глава государства поддержал присутствовавших маршалов и генералов: «Оружие с такими характеристиками нам не нужно». Казалось, ракетному оружию и замыслам Королева вынесен приговор. Генералитет готовился праздновать победу над ракетчиками, а Сталин продолжил свои рассуждения: «...но я считаю, что у ракетной техники большое будущее. Ракету надо принимать на вооружение. И пусть товарищи военные приобретают опыт в эксплуатации ракет. Давайте попросим товарища Королева сделать следующую ракету более точной, чтобы не огорчать наших военных...»

          Постановлением СМ СССР от 25 ноября 1950 года ракету Р-1 приняли на вооружение, а в 1952-м БРДД была запущена в серийное производство на заводе № 586 в Днепропетровске.

          Место, где будут производить Р-1, искала правительственная комиссия во главе с министром Устиновым. Он рассчитывал подобрать мощный и перспективный завод из любого ведомства, желательно сравнительно молодой – для облегчения «экспроприации» и перепрофилирования. Для перевода в ракетную отрасль был выбран автозавод в Днепропетровске, где только-только освоили производство автокранов и даже амфибий. Так благодаря решению комиссии Устинова малоизвестное производство со временем превратится в известное всему миру крупнейшее ракетостроительное предприятие – Южный машиностроительный завод, а вместе с КБ «Южное» – в один из самых мощных ракетных центров в мире.

          Академик В. Ф. Уткин – создатель «Сатаны» и генеральный директор КБ «Южное» – вспоминал, как автозавод превращался в ракетостроительное предприятие, где в начале 1950-х годов налаживалось серийное производство первой баллистической ракеты дальнего действия Р-1, а десятилетия спустя разрабатывались мощнейшие ракетные комплексы Р-36. И не только они...

          Семь ракет в сутки

          Освоение Р-1 шло чрезвычайно трудно, как каждое новое и сложное дело.

          «Поначалу для «единички» надо было сделать всю техническую документацию под серийное производство, – рассказывал Виктор Уткин. – Потихоньку меняли технические условия, вводили некоторые усовершенствования. Это была великолепная школа. Так что работа над Р-1 – это серьезная и важная ступень в развитии нашей ракетной техники, и ни в коем случае ее роль в истории преуменьшать не следует».

          Темпы производства ракет задавались фантастические. Постановлением Совета Министров СССР от 1 июня 1951 года завод № 586 должен был выпустить до конца 1951 года 70 ракет Р-1, в 1952-м – 230, в 1953-м – 700, в 1954-м – 2500 ракет.

          Почти семь ракет в сутки! За выполнение плана персональную ответственность несло руководство завода № 586, но планы и сроки срывались, ракеты продолжали «капризничать».

          Чтобы наладить серийный выпуск ракет – «автомобилей вертикального взлета» – министр Устинов привез в Днепропетровск руководящий состав Министерства вооружения, закрепив их за основными цехами. Вместе с начальниками цехов они несли полную ответственность за выполнение суточных заданий. Почти восемь месяцев «устиновский десант» делал все возможное и невозможное, чтобы заработал первый в стране серийный ракетный завод.

          Министр Устинов установил на заводе № 586 жесточайший режим. Как вспоминал Л. В. Смирнов, возглавлявший предприятие с июня 1952-го по март 1961 года, рабочий день завершался в 11–12 часов ночи оперативкой, которая иногда длилась несколько часов. «Мы были моложе Дмитрия Федоровича, но с трудом выдерживали его темпы, – поражался Смирнов. – Таков был стиль руководства нашего министра. Он часто вызывал на завод Королева, Глушко и других разработчиков различных систем, устраивал им грандиозные «разносы», а подчас отчитывал, как мальчишек. Они жили на заводе месяцами».

          Конечно, основная тяжесть освоения серийного производства первых ракет ложилась на заводских специалистов и конструкторов. Академик Уткин считал, что именно в эти годы наши первые ракетостроители смогли понять размах новой отрасли. «Мы увидели, что необходимо развивать двигательное направление, создавать принципиально новые системы управления, организовывать новейшие производства, исследовательские институты, испытательные стенды... У Р-2 ничего общего с «Фау-2» уже не было», – утверждал Виктор Федорович.

          И все же преемственность между Р-1 и последней разработанной на Южмаше МБР Р-36М2 имеется.

          «Блестящее достижение советской технологии»

          Ракетный комплекс Р-36М2 (РС-20В) «Воевода» и его ранние модификации (по классификации НАТО – SS-18, Satan) также создавались днепропетровским КБ «Южное». Первый ракетный полк, вооруженный МБР Р-36М2, заступил на боевое дежурство 30 июля 1988 года, а 11 августа комплекс был принят на вооружение.

          Академик Уткин утверждал, что Р-36М – очень эффективный комплекс, приводил в пример мнение американских экспертов: «МБР СС-18 является одной из самых крупных и высокоэффективных систем подобного типа. Блестящее достижение советской военной технологии». По его мнению, американцы так и не смогли придумать надежную, приемлемую по стоимости систему, которая могла бы сдерживать «Воеводу».

          Сегодня РВСН располагают 46 ракетами Р-36М и Р-36М2, срок эксплуатации которых регулярно продлевается. Но рано или поздно этот ракетный комплекс придется снимать с вооружения. Ведь его техническим сопровождением до недавнего времени продолжали заниматься изготовители-днепропетровцы, а из-за нынешних российско-украинских отношений такая работа просто невозможна.

          Говоря об этой ракете, на Западе со страхом произносят: «Сатана». Наши ракетчики уважительно именуют этот ракетный комплекс «Воеводой». Теперь его планируют заменить «Сарматом» (РС-28), которого натовские генералы уже окрестили «Сатаной-2».

          «Мы назвали его «Сармат»

          Напомним, что широко о РС-28 заговорили весной этого года, когда Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сказал: «Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». «Мы назвали его «Сармат», – подчеркнул глава государства.

          К этому времени уже было известно, что разработчиком РС-28 является Государственный ракетный центр им. Макеева в Миассе, о чем сообщалось на сайте предприятия еще в октябре 2016 года. «Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в Советском Союзе, – сообщил президент России. – Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование».

          Генеральный директор – генеральный конструктор ракетного центра имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь утверждает, что «сегодняшняя разработка ГРЦ делает современные системы ПРО США малоэффективными, а это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия».

          «Существенное преимущество Р-28 – сокращенный активный участок, – уточняет генеральный конструктор. – В «Сармате» время работы маршевых двигателей и, соответственно, высота активного участка уменьшены. Это значительно повышает вероятность преодоления космических, наземных и морских средств ПРО».

          Академик Дегтярь в интервью «Российской газете» рассказывает и о других особенностях:

          «За счет применения новых материалов и конструктивных решений значительно увеличена дальность стрельбы. Существенно повышена и ее точность, что позволяет гарантированно поражать самые защищенные цели».

          Активная фаза испытаний РС-28 началась на космодроме Плесецк в прошлом году: 27 декабря был произведен первый пуск, видео которого продемонстрировали во время послания президента России Федеральному собранию. Очередной бросковый пуск состоялся 28 марта этого года.

          Красноярское предприятие «Красмаш», где выпускается баллистическая ракета для подводных лодок «Синева», с начала следующего года переходит на трехсменный режим работы. Об этом сообщил новый генеральный директор предприятия Александр Гаврилов, вступивший в должность в августе. Отмечается, что после проведенной реконструкции на предприятии начнется выпуск МБР «Сармат».

          «Развитие стратегических ядерных сил (СЯС) как главного сдерживающего фактора возможной агрессии против России является первостепенным, – считает вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. – Этому направлению мы, безусловно, уделяем особое внимание. Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность».


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