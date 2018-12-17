Пентагон пожаловался на отсутствие интереса России к сохранению ДРСМД

Направленное Россией на прошлой неделе предложение провести консультации по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) не сигнализирует о заинтересованности Москвы в сохранении этого соглашения, считают в Пентагоне.

«Предложение России [о консультациях по ДРСМД] не продемонстрировало заинтересованности России в осуществлении шагов для сохранения ДРСМД», – заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Россия якобы решила превратить это предложение «в элемент пропаганды».

Вместе с тем, с точки зрения американского оборонного ведомства, США и их союзники по НАТО «проделали большую работу для сохранения договора».

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что министр обороны Сергей Шойгу во второй ноте предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД.

Напомним, 4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.