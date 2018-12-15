Шойгу предложил Пентагону обсудить разногласия по ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу во второй ноте предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД, об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Шойгу передал два обращения Мэттису несколько дней назад, в первой ноте он выразил обеспокоенность курдско-арабских противоречий на контролируемой США территории в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Конашенкова.

«Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности», – сказал представитель ведомства.

Шойгу добавил, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем вопросам совместной повестки.

Но по прошествии трех суток не было даже формальной реакции на предложение Минобороны России от американского военного ведомства.

13 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в России готовы на конструктивный диалог по сохранению ДРСМД.

Напомним, 4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.