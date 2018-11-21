МИД назвал решение США по ракетному договору юридически «ничтожным»

Замглавы МИД Сергей Рябков разъяснил позицию России относительно возможного приостановления США своих обязательств по договору РСМД.

«Выбранное США для такого шага правовое обоснование, а именно ссылка на «существенное нарушение» Договора Россией, абсолютно несостоятельно. Никаких нарушений с нашей стороны не было. Мы решительно отвергаем как необоснованные и не соответствующие действительности голословные обвинения США», – говорится в ответе замминистра, опубликованном на официальном сайте МИД.

Он отметил, что вследствие этого решение США о приостановлении исполнения своих обязательств по ракетному договору «ничтожно с правовой точки зрения».

«По истечении заявленного американской стороной двухмесячного срока никаких юридических последствий не наступит, и Договор продолжит действовать. Он остается обязательным для Сторон и подлежит полному, добросовестному и неукоснительному выполнению ими», – подчеркнул Рябков.

Также в сообщении отмечается, что Россия намерена тщательно отслеживать соблюдение ДРСМД США.

Рябков уточнил, что несмотря на окончательное решение Вашингтона выйти из ракетного договора, в России готовы на конструктивный диалог по сохранению ДРСМД.

4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.