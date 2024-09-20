Россия заявила о готовности отстаивать свои интересы в Арктике

Лавров подчеркнул готовность России отстаивать интересы в Арктике в военном плане

Tекст: Антон Антонов

Как указал Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», Россия отслеживает наращивание НАТО учений, «связанных с возможными кризисами в Арктике». «Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что «Арктика – это не территория Североатлантического альянса». Однако, как отметил министр, НАТО все чаще заявляет, что «там тоже есть интересы» альянса, распространяя на Арктику свое стремление «глобализироваться и легитимизироваться, самоутвердиться в качестве уже не североатлантического, а мирового жандарма», передает ТАСС.

Также министр указал на стремление многих неарктических стран работать в регионе. В частности, речь идет о Китае и Индии, с которыми у России «много проектов», открывающих возможности ля «трехстороннего сотрудничества». Речь идет о «развитии экономических связей, внедрении технологий в освоение арктического региона, производстве СПГ, использовании Северного морского пути и его модернизации для того, чтобы он стал еще более удобным маршрутом между Азией и Европой».

При этом Лавров заявил, что прежде государства, которые стремились к расширению границ своего континентального шельфа, соблюдали установленный международный порядок, опирающийся на «согласованные, научно обоснованные выводы» по «той или иной заявке».

Однако «несколько месяцев назад США объявили, что увеличивают границы своего континентального шельфа и никакую заявку подавать не собираются». Лавров подчеркнул, что ни одно государство «не согласилось с таким подходом».

«Это очередная такая попытка показать, что они выше всех остальных, что они - гегемон, как у Оруэлла в повести «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие», – сказал глава МИД России.

Напомним, Госдеп США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике. При этом США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, хотя претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН. Как указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, «американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы».