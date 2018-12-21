Генассамблея ООН проголосовала против российской резолюции по ракетному договору

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций не приняла резолюцию, предложенную Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает РИА «Новости». За документ проголосовали 43 страны, против – 46, воздержались 78 государств.

Россия в декабре внесла проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Резолюция призывает стороны, участвующие в ДРСМД, выполнять обязательства и «разрешать вопросы при помощи предусмотренных в Договоре механизмов». Согласно ему, Генассамблея должна заявить, что любые шаги, подрывающие ДРСМД, подрывают и «мир во всем мире».

Принятие резолюции не остановит выход США из договора, но продемонстрирует отношение мирового сообщества к действиям Вашингтона, заявлял постпред России при ООН Василий Небензя.