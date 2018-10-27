Россия предложила Генассамблее ООН поддержать ДРСМД

На рассмотрение Генассамблеи ООН внесен российский проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Он отметил, что в ДРСМД не предусмотрена процедура приостановки, которую планируют осуществить США в одностороннем порядке. Такие действия Вашингтона ставят договор под угрозу, передает ТАСС.

Резолюция призывает стороны, участвующие в ДРСМД, выполнять обязательства и «разрешать вопросы при помощи предусмотренных в Договоре механизмов».

Документ также призывает Москву и Вашингтон «продолжить консультации». ГА предлагается заявить, что любые шаги, подрывающие ДРСМД, подрывают и «мир во всем мире», передает РИА «Новости».

Документом предполагается «включить в предварительную повестку дня 74-й сессии пункт, озаглавленный «сохранение и соблюдение Договора о ядерных силах промежуточной дальности».

Стржижовский подчеркнул, что Москва считает важным сохранение ДРСМД. Отказ от договора создаст угрозу для «международных механизмов в области нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями», заявил он.