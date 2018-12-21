Постпред при ООН процитировал Максима Горького

Говоря о голосовании Генассамблеи ООН по резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, постпред России при ООН Василий Небензя процитировал Максима Горького.

Он признал, что принятие резолюции не остановит выход США из договора, но продемонстрирует отношение мирового сообщества к действиям Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Завтра мы посмотрим, «с кем вы, мастера культуры?» – процитировал Небензя Горького.

Россия предложила Генассамблее ООН поддержать ДРСМД.

Небензя также выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии: «Доверяй, но проверяй – давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем».

Постпред России напомнил, что прежние подобные заявления США оборачивались только «усилением американского присутствия». Если же США действительно покинут Сирию, то это будет «шагом в правильном направлении».

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари также заявил, что сперва необходимо дождаться, будет ли решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск «воплощено в жизнь». Джаафари напомнил, что уже были прецеденты, когда США сообщали о выводе своих войск из других стран, но эти решения оставались нереализованными, передает ТАСС.

Напомним, Трамп объявил о победе США над террористической организацией «Исламское государство*» и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии.

Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.