Небензя на заседании СБ ООН «замахнулся на Вильяма нашего Шекспира»

Постпред Британии при ООН Карен Пирс пообещала подарить российскому коллеге Василию Небензе подписку в национальный книжный клуб.

Свою речь на заседании совета по инциденту в Солсбери Небензя начал словами: «Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», это – «Алиса в Зазеркалье», передает РИА «Новости».

На заседание совета на эту же тему две недели назад Небензя принес книгу британского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и со словами «ничто не ново в этом мире» процитировал отрывок из нее. Пирс тогда парировала словами Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье».



Заседание СБ в среду прошло вслед за сессией исполнительного совета ОЗХО по Солсбери. После выступлений представителей Британии и США Небензя заявил, что «пришло, видимо, время замахнуться на классика, на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира, который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозрения».



«Так потрудитесь вы хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается, даже обидно за вас. Будем с нетерпением ждать продолжения этого захватывающего сериала», – сказал Небензя.

Пирс и на этот раз ответила: «Российское изложение поведения Великобритании и происходящие на месте события, будь то Солсбери или Сирия – это переписанный роман «1984» Джорджа Оруэлла, обновленный под современные российские методы».«На Рождество я бы хотела купить моему коллеге российскому постпреду абонемент в Английский книжный клуб», – заявила Пирс.По окончании заседания Небензя заверил, что литературные состязании наверняка продолжатся, ведь «мировая библиотека гораздо больше».«Меня сегодня пригласили на подписку в библиотеку, я очень признателен. Думаю, чем ответить британской коллеге», – сказал Небензя.

Напомним, в четверг Небензя заявил, что Лондон планомерно уничтожает улики и вещественные доказательства по «делу Скрипаля», а Пирс заявила, что спецслужбы России якобы взломали электронную почту Юлии Скрипаль.