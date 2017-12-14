Небензя обвинил Британию в планомерном уничтожении улик по «делу Скрипаля»

Лондон планомерно уничтожает улики и вещественные доказательства по «делу Скрипаля», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что уничтожены домашние животные Скрипаля, причем «пробы у них, очевидно, не брались». Кроме того, «зачищаются места, которые посещали Скрипали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное». При этом «простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало», сказал постпред России.

Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, их местонахождение неизвестно, передает РИА «Новости».

Небензя заявил: «Все, что мы видим, – это дежавю». Он отметил, что ситуация с отравлением Скрипаля напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко: «Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила».

Кроме того, он заявил, что инцидент в Солсбери похож и на «химатаку» в сирийской Думе – «и то, и другое – провокации», связанные с Россией, «это попытка ошельмовать Россию в принципе». Такие провокации должны усилить «раскол между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверии Brexit», заявил постпред России.

Он напомнил, что доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержит вывода, который «жаждала увидеть Великобритания» – вывода о том, что «вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России», такое вещество может быть произведено в любой лаборатории с соответствующим оборудованием.

По мнению Небензи, Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери, так как профессиональные химики и эксперты «подвергают сомнению официальную британскую версию».

«Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе, – заявил Небензя. –

По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему».

Россия задала Великобритании 47 вопросов по «делу Скрипаля», но получила частичные ответы лишь на два из них. Москва указала Лондону, что заявления властей о причастности России к отравлению в Солсбери можно считать давлением на британское следствие. Россия оставляет за собой право созвать заседание СБ ООН, если Великобритания не будет предоставлять новую информацию о ходе расследования, сказал Небензя.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон ответит на вопросы России по «делу Скрипалей» в течение 10 дней с момента их получения – до 23 апреля, заявила.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что, по мнению США, ОЗХО якобы подтвердила выводы британских властей об обстоятельствах покушения на Скрипаля, передает ТАСС.

Напомним, Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.