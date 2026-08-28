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Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту
Представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх, сообщил агентству Pajhwok пресс-секретарь главного управления госкомпаний Афганистана Мохаммад Наби Бахар.
Стороны также рассмотрели пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, передает РИА «Новости».
«Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов выступил с предложением о создании такой зоны в ходе встречи с главой управления Ахмадом Джаном Билалом. Жирнов отметил, что предлагаемая зона обеспечит необходимые условия для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, упаковки товаров и ведения другой экономической деятельности», – сообщил Наби Бахар.
Российский дипломат также представил предложения по акционерным обществам, связанным с компаниями «Астрас» и «Афсотр». Эти совместные советско-афганские транспортные предприятия успешно работали в 80-х годах, используя для грузоперевозок советские автомобили КамАЗ и чехословацкие Tatra.
Афганская сторона приветствовала инициативу, подчеркнув важность проекта для экспорта фруктов на международные рынки. Кабул готов к дальнейшему расширению торговых связей с Москвой и предложил создать в Афганистане мастерскую по ремонту автомобилей КамАЗ, а также заключить соглашения об импорте российских нефтепродуктов.
Хайратон – портовый и транспортный узел на севере Афганистана, расположенный на границе с Узбекистаном, на берегу реки Амударьи. Через него проходит значительная часть внешнеторговых грузов страны, а также действует железнодорожное сообщение с узбекским Термезом. Благодаря своему расположению Хайратон имеет важное значение для транзита товаров между Афганистаном и странами Центральной Азии.
Ранее посол Афганистана в Москве Гуль Хасан выразил заинтересованность в закупках российских энергоресурсов.
В конце прошлого года афганские бизнесмены многократно увеличили поставки фруктов на российский рынок.
Летом прошлого года Россия официально признала правительство движения «Талибан» законной властью.