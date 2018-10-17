Небензя проиллюстрировал отношение Запада к Украине строками Пушкина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности проиллюстрировал отношение Запада к Украине строками Пушкина.

«У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», – процитировал Небензя, обвинив Запад в нежелании замечать то, что происходит на Украине, предоставлении «индульгенции» украинской власти, передает ТАСС.

Постпред России напомнил, что «во время так называемой революции достоинства в Киеве появился такой хештег «онижедети», что означало: что с них взять, побалуются и пройдет».

«Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», – подчеркнул высокопоставленный дипломат на внеочередном заседании СБ ООН.

«Вы предпочитаете этого не замечать», – обратился постпред России к коллегам.

«Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать», – констатировал Небензя.

Обращаясь к западным коллегам, дипломат отметил, что в России есть поговорка «Спички детям не игрушка».

Ранее Россия обвинила ЕС в бездействии и игнорировании сходок «Ваффен-СС».