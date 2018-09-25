Россия обвинила ЕС в бездействии относительно сходок «Ваффен-СС»

Евросоюз бездействует в отношении сходок ветеранов «Ваффен-СС» и их последователей, а также в отношении осквернения кладбищ советских солдат, заявила российская делегация на проходящей в Женеве 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Такое впечатление, что Запад стремится поскорее стереть из памяти или переписать итоги Второй мировой войны. Уже не удивляет бездействие Евросоюза на фоне того, что происходит в Прибалтике и Польше», – передает слова представителя делегации России Кристины Сукачевой ТАСС.

Она пояснила, что имеет в виду регулярные сходки ветеранов «Ваффен- СС» и их последователей, а также сооружение мемориалов фашистов, уничтожение памятников воинам-освободителям, осквернение кладбищ солдат Красной армии. При этом происходящее встречает одобрительную реакцию со стороны официальных лиц, заявила она.

Дипломат подчеркнула, что «русофобия стала практически официальной идеологией в Великобритании и США», и отметила, что политики и официальные лица в этих государствах, судя по всему, «стремятся перещеголять друг друга в ненавистнической по отношению к России и россиянам риторике».

Кроме того, она указала на действия Киева, который превратил «агрессивный национализм в государственную идеологию».

«Призывы к сегрегации и насилию на межнациональной почве стали в этой стране нормой. Партии праворадикального националистического толка для своей самоидентификации используют нацистскую символику. Вместо воспитания молодежи в духе расовой и национальной терпимости налицо систематическое подстрекательство к агрессии и дискриминации», – заметила Сукачева.

Она призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и другие органы международного контроля «уделять внимание теме роста ксенофобии и нетерпимости в США, Великобритании, на Украине, в Прибалтике и Польше».

Отметим, что шествия легионеров СС и их сторонников по-прежнему проходят, в частности, в странах Прибалтики и собирают более 1 тыс. участников.