Кто заставил американцев уйти из Сирии

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
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          Кто заставил американцев уйти из Сирии

          Присутствие американцев в Сирии было не слишком большим, но очень значимым   19 декабря 2018, 21:01
          Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Одна из самых громких интервенций в истории американской армии бесславно закончилась. Дональд Трамп объявил о победе США над ИГ* и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии. По какой причине это решение принято именно сейчас и почему данный шаг может сказаться на продаже Турции комплексов С-400?

          Американцы находились в Сирии более четырех лет. И хотя их число там не превышает двух тысяч, сам факт присутствия американских военных в стране оказывал серьезное влияние на урегулирование сирийского конфликта.

          Дональд Трамп еще до своего избрания президентом предлагал вывести войска – но каждый раз его убеждали, что нужно пока оставаться в Сирии. Зачем? Чтобы при определении будущего Сирии позиция США хоть как-то учитывалась. И для того, чтобы не дать русским стать полными хозяевами положения.

          Поэтому американцы оставались на северо-востоке Сирии, в районах, населенных курдами, и на ее юге, на базе Эт-Танаф. После того как основные силы ИГИЛ* были разгромлены (и об этом еще в марте заявил сам Трамп), формальный повод для нахождения в стране американцев пропал. Уже в мартовском заявлении Трамп сказал:

          «Мы вышибаем дух из ИГ*. Мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть теперь о ней заботятся другие. Мы возьмем под контроль 100 процентов территории так называемого халифата и сделаем это быстро... Мы вернемся в нашу страну, где наше место, где мы хотим быть».

          И вот теперь в среду Трамп заявил о полной победе США в Сирии:

          «Мы победили ИГ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся».

          И отдал приказ о выводе войск.

          США уходят из Сирии. И даже если они пока что останутся в Эт-Танафе, вывод подразделений из курдских районов означает окончание сирийской игры Вашингтона. Понятно, что она была проиграна уже давно – и окончательно это стало ясно еще в 2015-м, после начала российской операции. Понятно, что Трамп хочет подчеркнуть, что он выполняет еще одно свое предвыборное обещание.

          И все-таки почему именно сейчас?

          Потому что США уже не до Сирии. Ставкой в игре является весь Ближний Восток. Вашингтон хочет остановить падение своего влияния в регионе, и эвакуация из Сирии – это самое легкое и безболезненное из того, что он может сейчас сделать.

          Легкое – потому что никакого военного и геополитического смысла в нахождении двух тысяч американцев в вернувшейся под контроль Асада стране нет. Там вершат дела совсем другие игроки. Россия и Иран не изменят своей поддержке Дамаску. Турция, пойдя на соглашение с Россией и Ираном, стала третьей стороной сирийского урегулирования – и для США там просто нет места. Теоретически они могли бы играть вместе с Турцией, но отношения двух стран катастрофически ухудшились за последние годы.

          Этому есть целый ряд причин. И одна из важнейших состоит в том, что в Сирии американцы поддерживают курдов, которых турки считают постоянной угрозой безопасности своему государству. Чем дольше американцы оставались в Сирии, тем больше они вредили и так плохим отношениям с Турцией. А потеряв Турцию, США катастрофически ухудшали свои и так ослабевающие позиции в регионе.

          Так что выбора у них практически не было.

          Эрдоган сделал ставку на укрепление отношений с Россией. На фоне многочисленных разногласий с США это смотрелось особенно вызывающе. США были замешаны в попытке переворота в Турции, США не выдают Анкаре Гюлена, ставшего главным врагом Эрдогана, США поддерживают в Сирии курдов, врагов Турции, а с Россией и «Турецкий поток», и С-400, и совместные действия по Сирии. Попытки давить на Эрдогана бессмысленны – не продадим оружие? Ну и что, купим у русских.

          Турция слишком важна для всех ключевых мировых игроков, чтобы с ней можно было просто так поссориться. США категорически не могли позволить себе «потерять Турцию» окончательно. На Ближнем Востоке у них уже не осталось стопроцентных союзников (Израиль не в счет), и где Россия сильнейшим образом нарастила свое влияние. Саудовская Аравия все активнее сближается с Россией, а после дела Хашогги и так двусмысленные отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом стали еще более тонкими. В этих условиях у Трампа просто не было другого выхода, кроме как попытаться наладить отношения с Эрдоганом. И сирийская тема тут самая простая, к тому же вывод войск отвечает и устремлениям самого Трампа. Трамп удовлетворит одно из требований Эрдогана – и можно будет если не забыть, то как минимум снять остроту вокруг вопроса о выдаче Гюлена (на что Вашингтон, конечно же, не пойдет).

          Каковы будут последствия ухода американцев из Сирии? Особо жесткой операции турок против курдов ждать не приходится – после ухода американцев курды будут вынуждены вести себя аккуратней и осторожней с Анкарой и станут более сговорчивы в переговорах с Дамаском. Да и к российским аргументам станут относиться куда внимательней.

          Но для России самые важные последствия ухода американцев не внутрисирийские, а турецкие. Как будет вести себя Эрдоган? Не начнет ли он разыгрывать «американскую карту» против России – как уже попытался, пускай отчасти и в панике, сделать в ноябре 2015-го, после уничтожения нашего военного самолета на сирийско-турецкой границе?

          Хотя недоверие к Эрдогану широко распространено в российском «телеэкспертном» сообществе, в реальности нет оснований подозревать турецкого президента в какой-то принципиальной коварности. Американо-турецкие противоречия не ограничивались одной лишь сирийско-курдской темой, а российско-турецкие связи важны для Эрдогана стратегически.

          Конечно, сейчас Эрдоган может пойти на какие-то демонстративные шаги в адрес США. Может быть (хотя и не слишком вероятно), даже замотать соглашение о поставке наших С-400. И все же принципиально его курс не изменится. Турция хочет и может войти в число великих держав XXI века – и без разностороннего надежного стратегического партнерства с Россией сделать это будет невозможно.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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