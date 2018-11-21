Кто заставил американцев уйти из Сирии

Одна из самых громких интервенций в истории американской армии бесславно закончилась. Дональд Трамп объявил о победе США над ИГ* и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии. По какой причине это решение принято именно сейчас и почему данный шаг может сказаться на продаже Турции комплексов С-400?

Американцы находились в Сирии более четырех лет. И хотя их число там не превышает двух тысяч, сам факт присутствия американских военных в стране оказывал серьезное влияние на урегулирование сирийского конфликта.

Дональд Трамп еще до своего избрания президентом предлагал вывести войска – но каждый раз его убеждали, что нужно пока оставаться в Сирии. Зачем? Чтобы при определении будущего Сирии позиция США хоть как-то учитывалась. И для того, чтобы не дать русским стать полными хозяевами положения.

Поэтому американцы оставались на северо-востоке Сирии, в районах, населенных курдами, и на ее юге, на базе Эт-Танаф. После того как основные силы ИГИЛ* были разгромлены (и об этом еще в марте заявил сам Трамп), формальный повод для нахождения в стране американцев пропал. Уже в мартовском заявлении Трамп сказал:

«Мы вышибаем дух из ИГ*. Мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть теперь о ней заботятся другие. Мы возьмем под контроль 100 процентов территории так называемого халифата и сделаем это быстро... Мы вернемся в нашу страну, где наше место, где мы хотим быть».

И вот теперь в среду Трамп заявил о полной победе США в Сирии:

«Мы победили ИГ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся».

И отдал приказ о выводе войск.

США уходят из Сирии. И даже если они пока что останутся в Эт-Танафе, вывод подразделений из курдских районов означает окончание сирийской игры Вашингтона. Понятно, что она была проиграна уже давно – и окончательно это стало ясно еще в 2015-м, после начала российской операции. Понятно, что Трамп хочет подчеркнуть, что он выполняет еще одно свое предвыборное обещание.

И все-таки почему именно сейчас?

Потому что США уже не до Сирии. Ставкой в игре является весь Ближний Восток. Вашингтон хочет остановить падение своего влияния в регионе, и эвакуация из Сирии – это самое легкое и безболезненное из того, что он может сейчас сделать.

Легкое – потому что никакого военного и геополитического смысла в нахождении двух тысяч американцев в вернувшейся под контроль Асада стране нет. Там вершат дела совсем другие игроки. Россия и Иран не изменят своей поддержке Дамаску. Турция, пойдя на соглашение с Россией и Ираном, стала третьей стороной сирийского урегулирования – и для США там просто нет места. Теоретически они могли бы играть вместе с Турцией, но отношения двух стран катастрофически ухудшились за последние годы.

Этому есть целый ряд причин. И одна из важнейших состоит в том, что в Сирии американцы поддерживают курдов, которых турки считают постоянной угрозой безопасности своему государству. Чем дольше американцы оставались в Сирии, тем больше они вредили и так плохим отношениям с Турцией. А потеряв Турцию, США катастрофически ухудшали свои и так ослабевающие позиции в регионе.

Так что выбора у них практически не было.

Эрдоган сделал ставку на укрепление отношений с Россией. На фоне многочисленных разногласий с США это смотрелось особенно вызывающе. США были замешаны в попытке переворота в Турции, США не выдают Анкаре Гюлена, ставшего главным врагом Эрдогана, США поддерживают в Сирии курдов, врагов Турции, а с Россией и «Турецкий поток», и С-400, и совместные действия по Сирии. Попытки давить на Эрдогана бессмысленны – не продадим оружие? Ну и что, купим у русских.

Турция слишком важна для всех ключевых мировых игроков, чтобы с ней можно было просто так поссориться. США категорически не могли позволить себе «потерять Турцию» окончательно. На Ближнем Востоке у них уже не осталось стопроцентных союзников (Израиль не в счет), и где Россия сильнейшим образом нарастила свое влияние. Саудовская Аравия все активнее сближается с Россией, а после дела Хашогги и так двусмысленные отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом стали еще более тонкими. В этих условиях у Трампа просто не было другого выхода, кроме как попытаться наладить отношения с Эрдоганом. И сирийская тема тут самая простая, к тому же вывод войск отвечает и устремлениям самого Трампа. Трамп удовлетворит одно из требований Эрдогана – и можно будет если не забыть, то как минимум снять остроту вокруг вопроса о выдаче Гюлена (на что Вашингтон, конечно же, не пойдет).

Каковы будут последствия ухода американцев из Сирии? Особо жесткой операции турок против курдов ждать не приходится – после ухода американцев курды будут вынуждены вести себя аккуратней и осторожней с Анкарой и станут более сговорчивы в переговорах с Дамаском. Да и к российским аргументам станут относиться куда внимательней.

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Но для России самые важные последствия ухода американцев не внутрисирийские, а турецкие. Как будет вести себя Эрдоган? Не начнет ли он разыгрывать «американскую карту» против России – как уже попытался, пускай отчасти и в панике, сделать в ноябре 2015-го, после уничтожения нашего военного самолета на сирийско-турецкой границе?

Хотя недоверие к Эрдогану широко распространено в российском «телеэкспертном» сообществе, в реальности нет оснований подозревать турецкого президента в какой-то принципиальной коварности. Американо-турецкие противоречия не ограничивались одной лишь сирийско-курдской темой, а российско-турецкие связи важны для Эрдогана стратегически.

Конечно, сейчас Эрдоган может пойти на какие-то демонстративные шаги в адрес США. Может быть (хотя и не слишком вероятно), даже замотать соглашение о поставке наших С-400. И все же принципиально его курс не изменится. Турция хочет и может войти в число великих держав XXI века – и без разностороннего надежного стратегического партнерства с Россией сделать это будет невозможно.