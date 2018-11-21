Трамп назвал единственную причину пребывания войск США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над «Исламским государством*» (запрещена на территории России) в Сирии.

«Мы победили ИГ* в Сирии, это единственная причина быть там во время президентства Трампа», – написал президент США в своем Twitter.

Ранее в среду американские СМИ со ссылкой на информацию от официальных лиц сообщили, что США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Трамп планирует вывести войска из САР.