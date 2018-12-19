США допустили полный вывод войск из Сирии

США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии, заявили СМИ со ссылкой на американских официальных лиц.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее о том, что США планируют вывести войска из Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.