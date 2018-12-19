США официально объявили о выводе войск из Сирии

Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США «начали возвращение войск Соединенных Штатов домой». Это происходит «по мере того, как США переходят к новой фазе этой кампании», передает РИА «Новости».

Она добавила, что США и их союзники по-прежнему готовы вернуться и защищать свои интересы, если возникнет такая необходимость.

«Мы проложим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», – добавила она.

Сандерс также заявила, что коалиция во главе с США не прекратит существование или свою работу.

Перед этим СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы приказал полностью вывести войска из Сирии.

Сам Трамп перед этим объявил о победе над ИГ*.