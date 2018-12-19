Появились данные о приказе Трампа о полном выводе войск США из Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп приказал полностью вывести американские войска из Сирии, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Решение было принято самим президентом, сообщил CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, передает РИА «Новости». По данным телеканала, в Сирии расположены порядка 2 тыс. военнослужащих США.

Ранее Трамп в своем Twitter объявил о победе над ИГ* и заявил, что это была единственная причина, по которой армия США находилась в Сирии.

В среду американские СМИ сообщили, что США рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии.