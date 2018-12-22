МИД прокомментировал голосование в ООН по резолюции о ДРСМД

Москва разочарована тем, что Генассамблея ООН не поддержала предложенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД); МИД считает, что тем самым по архитектуре международной безопасности был нанесен новый удар.

В комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД, указывается, что «итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД не могут не вызывать разочарования».

Москва считает, что был нанесен «новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности», и теперь, «с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира».

Таким образом, «своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора».

Напомним, в пятницу Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД.