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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

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Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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          Где начнется Третья мировая война

          Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены эксперты   24 декабря 2018, 08:14
          Фото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

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          Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой?

          Ожидание Третьей мировой войны за последние годы успело стать типичной чертой нашего времени. Мир избегал войны между ведущими мировыми силами с 1945 года, даже несмотря на ряд острых моментов во время холодной войны, однако сегодня конфликт супердержав «снова есть в меню», подчеркнул накануне профессор Военного колледжа сухопутных войск США Роберт Фарли в статье для журнала National Interest.

          Ранее британский таблоид Daily Express опубликовал статью, в которой рассказал о двигающемся в сторону Азовского моря российском фрегате на фоне угрозы Третьей мировой войны. В октябре о грядущем начале новой глобальной войны рассуждал в польских СМИ евродепутат Януш Корвин-Микке. Не отставала от них и американская, российская и другая пресса.

          Роберт Фарли в NI связывает такие военные ожидания с продолжающимся усилением Китая и очевидным полным отрицанием Россией сложившегося мироустройства. По его мнению, фундаментальной основой будущего конфликта при любом раскладе станет разложение текущего глобального мирового порядка и военной гегемонии США.

          «Для возникновения глобального конфликта нужен определенный набор противоречий, который абсолютно неразрешим переговорным путем. То есть он возможен при нежелании договариваться мирным образом одной из сторон, настаивающей на военном решении конфликта», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что в последнее время чаще всего такой стороной являются США.

          Какие же точки земного шара могут стать потенциальным очагом Третьей мировой войны, столь сильно будоражащей умы по всей планете? «Это те зоны, где возможно столкновение либо Китая с Соединенными Штатами, либо нас с Соединенными Штатами. Любое столкновение российских или китайских вооруженных сил с американскими приведет к глобальному противостоянию с использованием стратегических ядерных сил», – заявил газете ВЗГЛЯД старший вице-президент «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

          Южно-Китайское море

          Роберт Фарли считает, что Южно-Китайское море может превратиться в театр военных действий между США и Китаем. В последнее время отношения между этими странами значительно обострились и дело дошло даже до торговой войны – обмена тарифными ограничениями, а также взаимными преследованиями компаний и граждан данных государств. Однако не исключено, что Пекин и Вашингтон могут перейти и к военному варианту решения конфликта, если поймут, что это неизбежно, отмечается в NI.

          «Основная проблема современности, если брать военный аспект, – это конфликт между Китаем и США. Он, конечно, экономический. Китай растет, Соединенные Штаты наращивают свой долг и экономического решения у этой проблемы нет, а потому вполне возможно военное», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Тем более что есть территориальный спор за острова в Южно-Китайском море, где нередко происходят пересечения военных кораблей КНР и США. Уже были прецеденты, когда Китай захватывал американский подводный аппарат или фрегат американцев приближался слишком близко к китайскому, напомнил собеседник.

          В настоящее время это наиболее острый конфликт, там напряженно и мирного решения пока не видно, подчеркнул Козюлин. По его мнению, для США есть стратегический смысл попытаться разрешить эту ситуацию пораньше, потому что со временем Китай становится только сильнее, причем очень быстро. «И у США действительно есть опасения, что они будут не в состоянии доминировать. Тем более китайцы серьезно рассматривают возможность использования так называемого оружия блокирования доступа в определенную зону», – резюмировал эксперт.

          Стоит напомнить и о недавнем выходе США из ДРСМД, который многие связывают именно с противостоянием Китаю. «Американцы не хотят себя ничем ограничивать, в том числе и этим договором. Хотя, на самом деле, у них такой флот, что в конфликте с Китаем они могут обойтись и без ракет наземного базирования», – считает Козюлин.

          Украина

          Недавний инцидент в Керченском проливе и введение Киевом военного положения свидетельствует о возможности дестабилизации ситуации на Украине, полагает Фарли. Он отметил, что Москва вряд ли заинтересована в нарушении статуса-кво перед украинскими президентскими выборами, а Киеву недостает сил и средств, чтобы изменить боевую обстановку «на земле», однако с учетом напряженности между Россией и США даже небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сложившийся на Украине в последние годы.

          Козюлин также напомнил о Керченском кризисе. «США поддерживают Украину в ее действиях, и НАТО даже рассматривает возможность оказать украинцам военную помощь и поучаствовать в чем-то подобном. Что, конечно, вносит нервозность в ситуацию в этом регионе и в наши отношения с США», – отметил он.

          Алексей Леонков уверен, что именно конфликт на Украине является в данный момент самым острым. По его словам, даже в медийном пространстве США сейчас больше всего говорят как раз об Украине.

          Ближний Восток

          Фарли в своей статье пишет о Персидском заливе, однако логичнее было бы все же рассмотреть весь ближневосточный регион. Вадим Козюлин считает, что в данный момент на Ближнем Востоке риск возникновения Третьей мировой не очень высок. «Там затяжной конфликт, от которого все устали, Дональд Трамп выводит свои войска из Сирии. Он готовится к выборам, и ему не нужны какие-то сюрпризы и неожиданности. Поэтому, думаю, что он будет воздерживаться от каких-то резких движений», – объяснил собеседник.

          Эксперт отметил, что постепенно затухает и война в Йемене. «Случай становится вопиющим, от которого нельзя отвернуться, ООН как раз на это обращает внимание. И похоже, есть желание заставить арабскую коалицию пойти на переговоры и как-то полюбовно разрешить Йеменский конфликт», – отметил он.

          Однако особняком стоит иранская проблема. «У США и Израиля есть большой зуб на Иран. Тегеран, соответственно, готов ответить. Когда недавно в заливе появился американский авианосец, иранцы провели ракетные стрельбы прямо вблизи него, продемонстрировав, что у них готово оружие. Они также говорили, что готовы заблокировать пролив, остановив все нефтяные поставки ближневосточной нефти. Тут интересы пересекаются и возможен тоже конфликт», – указал Козюлин.

          Алексей Леонков, в свою очередь, напомнил, что

          у Ирана есть очень хорошие партнеры – это Китай и Россия, обладающие ядерным оружием. А потому такой конфликт вполне способен перерасти в глобальный.

          Корейский полуостров

          Несмотря на договоренности между КНДР и США, Северная Корея так и не прекратила и даже не замедлила производство ядерного оружия и баллистических ракет, отмечает Фарли, а потому отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться в любой момент, если у Дональда Трампа или Ким Чен Ына возникнет недовольство друг другом. Кроме того, корейский вопрос затрагивает интересы Китая и Японии.

          «Вероятность конфликта здесь, конечно, сохраняется. Это вечная история, где сначала шаг к миру, потом шаг к войне, потом начинает северокорейская сторона на этом играть, шантажируя своим ядерным оружием остальной мир. И это продолжится», – отметил Козюлин.

          Тем не менее градус напряженности вокруг КНДР все-таки значительно снизился, уверен эксперт. «Трампу сейчас не на руку будет будировать эту тему. Выиграть здесь ничего он не сможет, ведь северокорейцы едва ли пойдут на ядерное разоружение, так как они знают цену американским обещаниям», – объяснил он.

          Леонков и вовсе отметил: «Как ни странно это звучит, сейчас наиболее спокойная точка – это Северная Корея», добавив, что даже в американском медийном пространстве КНДР сейчас перестали обсуждать.

          Однако Евгений Бужинский категорически не согласен, что северокорейский конфликт затих. «Что значит затих? Сегодня он затих, а завтра опять вспыхнет. Там напряженная ситуация. В Северной Корее переговоры по денуклеаризации между КНДР и США застопорились. Насколько хватит еще терпения у того же Трампа, пока он не скажет, мол, все, начинаем бомбить?» – подчеркнул эксперт.

          Центральная Азия

          В NI выделили только четыре основных очага конфликта, однако их все-таки может оказаться несколько больше. Есть еще такое место под названием Центральная Азия, указал Алексей Леонков. Дело в том, что ситуация вокруг Афганистана, несмотря на то, что американцы сказали, что якобы они оттуда уходят, остается очень напряженной, напомнил эксперт.

          Действительно, афганский конфликт американцы не в состоянии разрешить уже очень долго, и неизвестно, во что он может в итоге вылиться. «Это может быть точкой, которую американцы попытаются как-то разыграть. Например, чтобы создать очередной очаг напряженности в мире», – рассказал Леонков, пояснив в то же время, что вероятность этого не слишком велика.

          Арктика

          Еще одним местом столкновения интересов ведущих мировых держав потенциально может стать Арктика. В этом году сначала НАТО заявило о желании укрепить свои военные позиции в регионе и провело там учения, а затем в США заговорили о том, что Вашингтон проигрывает гонку за Арктику Москве и эту ситуацию необходимо исправлять, в том числе и наращивая военный контингент в Норвегии.

          Арктика понемножку становится новой точкой напряженности, отметил Вадим Козюлин. «Здесь определенно столкнутся интересы нескольких государств. И приарктических, и тех, которые себя таковыми только считают», – отметил он.

          «США могут пойти на провокации подобные той, на которую пошла Украина в Керченском проливе, и демонстративно попытаться войти в терводы РФ, якобы показывая принадлежность Северного морского пути всему мировому сообществу. Россия будет вынуждена принять меры пресечения нарушения своих территориальных вод силами ВМФ, и возникнет локальный военный конфликт между РФ и США», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

          Венесуэла

          Еще одним очагом конфликта, как ни странно, вполне способна стать Латинская Америка. «Это может быть Венесуэла, где очень непростая ситуация экономическая, идет давление со стороны Соединенных Штатов, а также есть соседи, которых США подстрекают к давлению на Каракас. Так что там может приключиться какой-то внутренний или внешний конфликт», – отметил Вадим Козюлин.

          И он вполне способен вырасти за рамки локального. Напомним, недавний прилет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вызвал целый шквал эмоций в США, привыкших, что военные силы их потенциальных противников не приближаются к их границам. При этом сами американцы давно желают устроить в Каракасе майдан, чтобы свергнуть Николаса Мадуро. Желательно, конечно же, чужими руками.

          Начать военную операцию против Венесуэлы под предлогом «свержения режима Мадуро» уже давно мечтает целый ряд ее соседей, в первую очередь сателлит США Колумбия. Возникают такие идеи и в Аргентине, и даже в Бразилии. Да и сам Каракас давно положил глаз на часть территории соседней Гайаны, на шельфе которой американская ExxonMobil в прошлом году обнаружила колоссальные залежи нефти.

          «Там, где есть нефть, можно предсказывать неожиданности, можно ждать напряженности. Венесуэла как раз одно из таких мест», – подчеркнул Козюлин.

          Третья мировая ближе, чем кажется?

          США категорически не хотят ввязываться в Третью мировую в условиях ядерного паритета, потому что в этом случае они не могут провести масштабные наступательные операции, уверен Константин Сивков.

          «Пока существует российский ракетно-ядерный потенциал и Россия как суверенное государство, военные конфликты будут иметь сугубо локальный характер и не будут перерастать в ядерные»,

          – уверен он.

          Алексей Леонков напомнил, что сценарии глобальных конфликтов всегда идут не так, как рисуют специалисты. Еще ни один эксперт не предсказал, как будет идти война мирового масштаба – ни Первую мировую, ни Вторую мировую.

          В США есть определенные круги, которые настаивают на развязывании локальных конфликтов в надежде «а вдруг не ударят» в ответ, отметил Леонков. «Вероятность существует и будет существовать, но до глобального конфликта, я думаю, вряд ли дойдет. Есть еще трезвые головы, которые понимают, что ветеранов Третьей мировой просто не будет. И это пока всех останавливает», – резюмировал эксперт.


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