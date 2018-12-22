В Британии испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам».

В материале британского издания сказано, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы «третьей мировой войны между Москвой и Украиной», передает РИА «Новости».

При этом автор статьи не указывает, что корабль находится в российских территориальных водах. В качестве иллюстрации к материалу использован коллаж, на котором изображен нахмурившийся президент России Владимир Путин на фоне моря.

В статье напоминают об инциденте с украинскими кораблями в районе Керченского пролива, однако причину произошедшего – нарушение российской границы – не уточняют. Помимо этого, автор приводит неточные данные о числе задержанных и раненых в результате украинской провокации. «Напряженность в регионе высока после того, как 25 ноября военные корабли Владимира Путина открыли огонь по трем украинским кораблям в Черном море. Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести (24 человека были задержаны, трое ранены – прим. ВЗГЛЯД) и обвинили их в «незаконном» маневрировании во время прохода через Керченский пролив», – говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста из-за непрекращающихся украинских угроз его уничтожить.

Москва также заявляла, что отвергает любые обвинения в незаконности своих действий в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива, российские пограничники не нарушали норм международного права.