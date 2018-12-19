МИД отверг обвинения в незаконности действий пограничников в Черном море

Москва отвергает любые обвинения в незаконности своих действий в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива, российские пограничники не нарушали норм международного права, заявил статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Россия категорически отвергает любые обвинения в свой адрес относительно якобы агрессивных и незаконных действий в Азово-Керченской акватории и Черном море. Никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было», – сказал Карасин, передает РИА «Новости».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. В ответ на Украине было введено военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Дипломат также заявил, что решение Киева не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией – это большая ошибка, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия.

«Не берусь судить об их масштабах. Одно можно сказать со всей очевидностью – больше всех пострадают простые люди, чьи потребности никого в нынешнем украинском руководстве не волнуют, а, значит, их можно принести в угоду собственным политическим амбициям», – добавил он.

По словам дипломата, «Большой Договор» – это очень важный компонент всей договорно-правовой базы межгосударственных отношений, своего рода ориентир для выстраивания взаимодействия в различных сферах двустороннего сотрудничества.

«Однако после вооруженного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года пришедшие к власти националистически настроенные силы взяли курс на разрушение исторически сложившихся связей между нашими странами и народами, сознательное превращение Украины во враждебное России государство», – отметил замглавы МИД РФ. Он добавил, что «все это во многом обесценило заложенные в Договоре принципы дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Дипломат также отметил, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящих в 2019 году президентских выборах, если они будут свободными и демократичными. «Для нас важно, чтобы избранный политик был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства», – подчеркнул он.