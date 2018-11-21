Разрыв дружбы с Россией лишит Украину свободного судоходства по Керченскому проливу

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя решение Киева разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, заявил, что такими действиями Украина сама лишает себя права свободного судоходства по Керченскому проливу.

Как написал Чеснаков в Facebook, «подписание Порошенко закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной затруднит и без того непростые переговоры о предотвращении провокаций и нормализации обстановки в азово-керченском регионе». Эти переговоры начались во вторник в Берлине на уровне помощников и советников лидеров Нормандской четверки

Чеснаков пояснил, что расторгаемый Украиной договор «является основой целой системы договоров и соглашений между Москвой и Киевом», а его прекращение разрушает эту систему.

«В частности, Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ссылаясь на который Украина требует свободного прохода через Керченский пролив, также является частью этой системы. Его подписали в 2003 году в развитие Договора о дружбе. … Теперь, когда Украина выходит из Договора о дружбе, Договор об Азовском море и Керческом проливе лишается своей юридической основы, правового и политического источника. Фактически, разрушается», – добавил Чеснаков.

Он отметил, что Киев сам лишает себя права свободного судоходства по Керченскому проливу.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Проект закона был внесен в Верховную раду 3 декабря.

В Кремле заявили, что такое решение украинской стороны вызывает сожаление. Кроме того, только 7% украинцев сочли, что разрыв договора будет полезен для их страны.