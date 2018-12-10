Кремль прокомментировал разрыв Киевом договора о дружбе с Россией

Непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, это проявление неуважения к украинцам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно одно, что вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев. Тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных отношений, братских отношений, несмотря ни на что», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в связи с такими «опрометчивыми» решениями украинского руководства можно выразить только сожаление.

«Решения, которые, с нашей точки зрения, являются проявлением неуважения к своему собственному народу и к его интересам», – заявил Песков.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Он прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Проект закона был внесен в Верховную раду 3 декабря.