Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

6 декабря решение на этот счет приняли депутаты Верховной рады Украины. Проект закона 3 декабря внес в украинский парламент Порошенко.

Ноту о непродлении Киевом договора о дружбе российский МИД получил еще в сентябре.