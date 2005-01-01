Названы сроки прекращения договора о дружбе России и Украины

Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, он перестанет действовать с 1 апреля 2019 года, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

Руденко сообщил об этом в ходе консультаций СМД МИД России и Клуба молодых дипломатов МИД Республики Беларусь, передает РИА «Новости».

Он заявил также, что Москва сожалеет о намерении украинской стороны не продлевать договор о дружбе между двумя государствами.

Ранее в МИД Украины подтвердили, что Киев не будет продлевать договор о дружбе с Россией. Москве была направлена нота с уведомлением об этом.