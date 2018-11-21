Порошенко инициировал разрыв договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила представитель главы украинского государства в парламенте Ирина Луценко.

«Сегодня Порошенко подал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Думаю, парламент сможет поддержать», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что Киев в ближайшее время намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 двусторонних соглашений с Россией.

В сентябре Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. В ответ Москва заявила о «зачистке» Украиной договорной базы с Россией.