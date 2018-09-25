МИД заявил о «зачистке» Украиной договорной базы с Россией

Министерство иностранных дел России прокомментировало получение ноты о непродлении Украиной договора о дружбе.

«Обратили на себя внимание очередные грубые антироссийские выпады со стороны высшего украинского руководства. Так, президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, посвятил большую часть своего выступления «отчету о борьбе с Россией». Речь украинского лидера изобиловала русофобскими пассажами. Нашу страну вновь обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, а Украину выставили чуть ли не форпостом «демократического мира», – говорится в коммюнике МИДа.

Процесс разрыва с Москвой пусть даже в ущерб национальным интересам Украины преподносился как главное достижение действующей власти, отметили дипломаты. В «копилку» режима Порошенко были занесены попытки создания автокефальной церкви на Украине, а также усилия по разрыву еще остающихся связей с Россией, подчеркнули в министерстве.

«В развитие опубликованного ранее указа П.Порошенко в МИД России была передана официальная нота МИД Украины о «желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года». Таким образом, дан импульс продолжению процесса «зачистки» всей договорно-правовой базы Украины с Россией», – заявили в МИДе.

Российские дипломаты добавили, что «мифические угрозы» со стороны Москвы также «мерещатся» и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

«На этот раз он всерьез озадачился проблемой «российского господства» в акваториях Азовского моря и Керченского пролива и якобы нарушаемых там правах Украины. Обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и ограничении свободы мореплавания. Хотя на днях все мы стали свидетелями того, как при помощи российских лоцманов корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли под Крымским мостом из Одессы в Бердянск», – заметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что «исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся», и странам «все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения».

«Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут. Но исторический выбор будут делать не они, а народ Украины, в мудрости которого – как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования – у нас никогда не было сомнений», – заключили в МИДе.

Министерство иностранных дел России ранее получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, он перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.