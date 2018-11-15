Украина собралась расторгнуть около 40 соглашений с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» сообщил, что Украина в ближайшее время намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 двусторонних соглашений с Россией.

Климкин признал, что Киев коренным образом пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией, передает ТАСС.

«Мы за последнее время «убили» 48 международных соглашений (с Россией), но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам», – сказал украинский дипломат, подчеркнув, что «следующая порция будет очень быстро – около 40 соглашений».

По словам главы МИД Украины, «все, что существовало до войны (до 2014 года), оно по определению не имеет смысла».

Напомним, в сентябре Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

В ответ Москва заявила о «зачистке» Украиной договорной базы с Россией.