Украина решила не продлевать договор о дружбе с Россией

Депутаты Верховной рады Украины решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года.

Документ о непродлении договора с Россией поддержали 277 членов украинского парламента, передает РИА «Новости».

Проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве 3 декабря внес в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко.

Позднее члены комитета парламента по иностранным делам поддержали этот проект.

В сентябре российский МИД получил ноту о непродлении Киевом договора о дружбе. В Москве заявили о «зачистке» Украиной договорной базы с Россией.