Комитет Рады поддержал разрыв договора о дружбе с Россией

Члены комитета Верховной рады по иностранным делам поддержали законопроект «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Решение было принято на заседании комитета в среду единогласно. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко, передает ТАСС.

В среду президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Перед этим глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время намерен расторгнуть около 40 соглашений с Россией в одностороннем порядке.

МИД России получил ноту о непродлении Киевом договора о дружбе еще в сентябре. Договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.