Украинцы высказались о разрыве договора о дружбе с Россией

Украинский телеканал NewsOne в прямом эфире провел опрос зрителей и выяснил, какому, по их мнению, из двух государств будет выгодным прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной.

Зрителям задавали вопрос: «Прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?».

В студию позвонили больше 10 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Только 7% из них сочли, что разрыв договора будет полезен для их страны; остальные 93% выразили уверенность, что такое действие будет на пользу России.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Проект закона был внесен в Верховную раду 3 декабря.

В Кремле заявили, что такое решение украинской стороны вызывает сожаление.