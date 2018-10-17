Стало понятно, как в НАТО представляют сценарий нападения России на Европу

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...

Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...
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          Стало понятно, как в НАТО представляют сценарий нападения России на Европу

          Столь массовые учения НАТО в арктическом регионе проводятся впервые за десятилетия   25 октября 2018, 20:50
          Фото: twitter.com/NATO
          Текст: Евгений Крутиков

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          Невиданные по масштабу за последние десятилетия учения НАТО проходят в Норвегии. И хотя их организация отмечена применением целого ряда новинок, например, специальной «северной формы» - в реальности сценарий учений подразумевает ответ на нападение России. Как же, по мнению НАТО, Россия организует свое вторжение?

          В ночь на 25 октября в Норвегии начались крупнейшие за последнее время учения стран НАТО и примкнувших к ним Швеции и Финляндии Trident Junction-18. Для НАТО эти учения носят принципиальный характер, поскольку должны отработать не только тактические знания в условиях северного климата, но и выяснить в целом степень боеспособности европейских армий в сухопутных и комбинированных боевых действиях. А то ведь до сих пор никто толком не может сказать, в каком состоянии находятся сухопутные войска НАТО в Европе применительно к крупным войсковым операциям против потенциально равного противника. И с этим могут быть проблемы.

          По сценарию, в котором демонстративно не упоминается Россия или какая-либо иная третья страна, северную и центральные части Норвегии – от Финнмарки и Трёндалага до Нарвика - оккупируют некие злые силы (группировка «Север»). Закрепившись, они переходят в наступление на юг Норвегии, на столицу Осло, но силы альянса из группировки «Юг», останавливают их и начинают операцию по освобождению страны. На словах целью учения заявлено «восстановление суверенитета Норвегии» после нападения на нее некой агрессивной «региональной державы». А «региональная держава» тут только одна – Россия. Таковой нас назвал еще президент Обама.

          Поразительным образом этот сценарий практически в деталях копирует разработки и планы позднесоветского периода для конвенциональной части (без использования ядерного оружия) конфликта в Европе. Тогда предполагалось, что советские войска морским десантом высадятся в северной Норвегии, чтобы получить стратегический плацдарм для дальней бомбардировочной авиации, а также ликвидировать систему ПВО Норвегии. Получив такое преимущество, советские (российские) бомбардировщики могут контролировать Северную и даже Центральную Атлантику, блокируя морские конвои из США и Канады ракетами дальнего радиуса действия.

          Предполагалось, что в качестве бонуса СССР захватит Исландию. Не всю, целиком она нужна только тюленям, а военно-воздушную базу Кефлавик. После этого весь план НАТО по переброске войск из Северной Америки в Европу летит к чертям, и СССР (Россия) может приступать к наземному наступлению на Германию с выходом через неделю на французскую границу. А если дальше будут сопротивляться, то развернуть две армии (одну на север на страны Бенилюкса, вторую на юг через Францию) и через месяц закончить всю эту историю в Остенде и у Пиренеев.

          Так вкратце было на бумаге, хотя снабжено все это было очень живописными деталями и подробностями.

          На нынешних учениях, как ни странно, группировку вторжения возглавляет американская морская пехота. 24-й отдельный экспедиционный батальон Корпуса морской пехоты (КМП) США высадится в Трёндалаге с большого авианесущего десантного корабля «Иводзима» при поддержке авианосца «Гарри Трумэн». Это первый случай за последние тридцать лет, когда американский ударный авианосец приблизился на такое расстояние к российским берегам в арктических водах. «Трумэн» и «Иводзима» вообще совершили исключительный переход для американского флота: они поднялись на широты выше Полярного круга, чего флот США не позволял себе даже в самые тяжелые периоды холодной войны. У американских моряков нет опыта плавания в высоких широтах и холодных водах, их туда судьба никогда не заносила.

          Появились данные и о том, что впервые в истории морские пехотинцы переоденутся в некую новую «северную форму». Ранее такого снаряжения в боевом расписании КМП просто не было. Правда, судя по первым видео, форма эта весьма сомнительна и рассчитана все-таки на относительно умеренный норвежский климат. Тем не менее, военная пресса пестрит рассуждениями о том, что после нескольких десятилетий постоянного пребывания на Ближнем Востоке и в Афганистане войска НАТО впервые переместятся в чуждую им климатическую зону.

          Американская «армия вторжения» насчитывает 14 тысяч человек. В состав группировки «Север» также входят части армий Канады, Голландии, Франции и Италии, и по мелочи, всего до 29 стран. Крупнейший контингент выставляет «принимающая сторона» - Норвегия. Обороняться, а затем контратаковать с юга будут немцы и англичане, что приближено к действительности. Германский контингент в Осло и окрестностях насчитывает 10 тысяч военнослужащих, а всего в учениях примут участие 50 тысяч военнослужащих НАТО и 10 тысяч единиц боевой техники, в том числе 150 самолетов и 65 кораблей. Руководит учениями с палубы авианосца «Гарри Трумэн» командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Адмирал уже заявил, что «Норвегия - исключительно замечательное место для такого рода упражнений».

          По дороге он посетил Исландию, где принял участие в мемориальных мероприятиях, а заодно подтвердил амбиции острова, который использует свою стратегическое географическое положение для повышения своей значимости в рамках НАТО. У Исландии нет собственной армии, только несколько катеров береговой охраны (220 моряков), которые зорко следят, чтобы шотландские рыбаки не воровали треску и пикшу. Тем не менее пресловутый аэродром Кефлавик отвечает за GIUK – два морских прохода из Северной в Центральную Атлантику между Гренландией, Исландией и Шетландскими островами. Там проложен подводный кабель и сложная система оповещения о приближении российских подлодок, также оставшаяся в наследство еще с 70-80 годов и давно деактивированная.

          Участие Швеции и Финляндии условно-символическое. Финны тут в основном будут трубку курить за компанию, а шведы немного попатрулируют на Балтике у Хельсингёра и знаменитого моста в Данию, как бы блокируя выходы из Балтики в Северное море.

          Бросается в глаза, что американские морпехи будут участвовать не в оборонительной, а наступательной фазе учений. То есть, с одной стороны, учения должны «восстановить суверенитет Норвегии», но наиболее грозная составляющая контингента будет отрабатывать именно десантную операцию. Это несколько странно.

          НАТО очень давно не проводило подобных учений, тем более в северном регионе. Последние по счету похожие проводились осенью 2015 года на южном фланге – на территории Италии, Испании и Португалии, но, несмотря на заявленные 35 тысяч участников, носили в основном штабной и «компьютерный» характер. НАТО чрезмерно увлеклось всякого род «гибридными» технологиями войны, компьютерными и космическими программами, и потеряло навык «обычных» войсковых или комбинированных (наземных и морских) операций.

          Также опасениетНАТО внушает и частичная потеря боеспособности европейских армий из-за чисто психологических обстоятельств: искоренения патриотизма и боевого духа на фоне политики толерантности, общей изнеженности, падения престижа воинской службы в целом и массового сокращения армий. Все это ставит под сомнение боеспособность ключевых элементов европейской стратегии, например, бундесвера, превратившегося в пародию на самого себя. Перегруженность же системы управления и координации и вовсе парализует всю структуру НАТО при взаимодействии почти 30 стран.

          Вместе с тем аналитики в один голос твердят о необходимости возрождения военной структуры НАТО в Европе именно на основе обычных вооружений. Киберпространство и космос – это все замечательно, но земля контролируется солдатами на танках, а море – кораблями и моряками. При этом, в Брюсселе не смогли изобрести новый реалистичный сценарий учений, а практически воспроизвели механизм сорокалетней давности.

          Восстанавливать боеспособность европейских армий придется целой серией дорогостоящих маневров, если не считать Trident Junction-18 чисто демонстративной акцией. Только одна Германия потратит сейчас на эти учения до 90 миллионов евро, что им совершенно не нравится. В самой Норвегии и вовсе нет государственных земель, на которых можно безболезненно проводить маневры. Проще говоря, на северном фланге НАТО нет полигонов, находящихся в собственности армии или хотя бы короны.

          Нынешние маневры будут проходить на частных землях норвежских фермеров и рыбаков, которые выставляют американским морпехам коллективные счета за потраву, потерянную выгоду и поломанные строения и дороги.

          В Трёндалаге уже на стадии развертывания колона американских морпехов устроила массовое ДТП. Несколько грузовиков столкнулись друг с другом, один упал в кювет, четверо морпехов пострадали.

          Политическая и информационная составляющие учений на этом фоне уходят на второй план. Глава альянса Йенс Столтенберг дежурно говорит об «открытости» учений. На них пригласили наблюдателей из России и Белоруссии – по два от страны. Вряд ли это настолько важно, чтобы всерьез рассматривать степень «открытости». Куда важнее определить степень готовности и подготовки американцев для операций в северных широтах, в том числе и н море, а европейцев – к проведению сухопутных операций традиционными средствами ведения войны. Если никто не сядет на мель у Лофотенских островов, десантные катера не начнут массово переворачиваться, а танки падать в ущелья и фьорды – это уже большой успех.

          Говорить же о каких-то изменениях в стратегических планах альянса или в тактических схемах ведения боевых действий не приходится. Стоять на месте они, конечно, не будут, но понадобится еще несколько лет интенсивных подготовок и учений, чтобы на новом фундаменте возникла некая новая стратегия сухопутных сил НАТО. Пусть даже на отдельно взятом северном фланге.


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