Стало понятно, как в НАТО представляют сценарий нападения России на Европу

Невиданные по масштабу за последние десятилетия учения НАТО проходят в Норвегии. И хотя их организация отмечена применением целого ряда новинок, например, специальной «северной формы» - в реальности сценарий учений подразумевает ответ на нападение России. Как же, по мнению НАТО, Россия организует свое вторжение?

В ночь на 25 октября в Норвегии начались крупнейшие за последнее время учения стран НАТО и примкнувших к ним Швеции и Финляндии Trident Junction-18. Для НАТО эти учения носят принципиальный характер, поскольку должны отработать не только тактические знания в условиях северного климата, но и выяснить в целом степень боеспособности европейских армий в сухопутных и комбинированных боевых действиях. А то ведь до сих пор никто толком не может сказать, в каком состоянии находятся сухопутные войска НАТО в Европе применительно к крупным войсковым операциям против потенциально равного противника. И с этим могут быть проблемы.

По сценарию, в котором демонстративно не упоминается Россия или какая-либо иная третья страна, северную и центральные части Норвегии – от Финнмарки и Трёндалага до Нарвика - оккупируют некие злые силы (группировка «Север»). Закрепившись, они переходят в наступление на юг Норвегии, на столицу Осло, но силы альянса из группировки «Юг», останавливают их и начинают операцию по освобождению страны. На словах целью учения заявлено «восстановление суверенитета Норвегии» после нападения на нее некой агрессивной «региональной державы». А «региональная держава» тут только одна – Россия. Таковой нас назвал еще президент Обама.

Поразительным образом этот сценарий практически в деталях копирует разработки и планы позднесоветского периода для конвенциональной части (без использования ядерного оружия) конфликта в Европе. Тогда предполагалось, что советские войска морским десантом высадятся в северной Норвегии, чтобы получить стратегический плацдарм для дальней бомбардировочной авиации, а также ликвидировать систему ПВО Норвегии. Получив такое преимущество, советские (российские) бомбардировщики могут контролировать Северную и даже Центральную Атлантику, блокируя морские конвои из США и Канады ракетами дальнего радиуса действия.

Предполагалось, что в качестве бонуса СССР захватит Исландию. Не всю, целиком она нужна только тюленям, а военно-воздушную базу Кефлавик. После этого весь план НАТО по переброске войск из Северной Америки в Европу летит к чертям, и СССР (Россия) может приступать к наземному наступлению на Германию с выходом через неделю на французскую границу. А если дальше будут сопротивляться, то развернуть две армии (одну на север на страны Бенилюкса, вторую на юг через Францию) и через месяц закончить всю эту историю в Остенде и у Пиренеев.

Так вкратце было на бумаге, хотя снабжено все это было очень живописными деталями и подробностями.

На нынешних учениях, как ни странно, группировку вторжения возглавляет американская морская пехота. 24-й отдельный экспедиционный батальон Корпуса морской пехоты (КМП) США высадится в Трёндалаге с большого авианесущего десантного корабля «Иводзима» при поддержке авианосца «Гарри Трумэн». Это первый случай за последние тридцать лет, когда американский ударный авианосец приблизился на такое расстояние к российским берегам в арктических водах. «Трумэн» и «Иводзима» вообще совершили исключительный переход для американского флота: они поднялись на широты выше Полярного круга, чего флот США не позволял себе даже в самые тяжелые периоды холодной войны. У американских моряков нет опыта плавания в высоких широтах и холодных водах, их туда судьба никогда не заносила.

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Появились данные и о том, что впервые в истории морские пехотинцы переоденутся в некую новую «северную форму». Ранее такого снаряжения в боевом расписании КМП просто не было. Правда, судя по первым видео, форма эта весьма сомнительна и рассчитана все-таки на относительно умеренный норвежский климат. Тем не менее, военная пресса пестрит рассуждениями о том, что после нескольких десятилетий постоянного пребывания на Ближнем Востоке и в Афганистане войска НАТО впервые переместятся в чуждую им климатическую зону.

Американская «армия вторжения» насчитывает 14 тысяч человек. В состав группировки «Север» также входят части армий Канады, Голландии, Франции и Италии, и по мелочи, всего до 29 стран. Крупнейший контингент выставляет «принимающая сторона» - Норвегия. Обороняться, а затем контратаковать с юга будут немцы и англичане, что приближено к действительности. Германский контингент в Осло и окрестностях насчитывает 10 тысяч военнослужащих, а всего в учениях примут участие 50 тысяч военнослужащих НАТО и 10 тысяч единиц боевой техники, в том числе 150 самолетов и 65 кораблей. Руководит учениями с палубы авианосца «Гарри Трумэн» командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Адмирал уже заявил, что «Норвегия - исключительно замечательное место для такого рода упражнений».

По дороге он посетил Исландию, где принял участие в мемориальных мероприятиях, а заодно подтвердил амбиции острова, который использует свою стратегическое географическое положение для повышения своей значимости в рамках НАТО. У Исландии нет собственной армии, только несколько катеров береговой охраны (220 моряков), которые зорко следят, чтобы шотландские рыбаки не воровали треску и пикшу. Тем не менее пресловутый аэродром Кефлавик отвечает за GIUK – два морских прохода из Северной в Центральную Атлантику между Гренландией, Исландией и Шетландскими островами. Там проложен подводный кабель и сложная система оповещения о приближении российских подлодок, также оставшаяся в наследство еще с 70-80 годов и давно деактивированная.

Участие Швеции и Финляндии условно-символическое. Финны тут в основном будут трубку курить за компанию, а шведы немного попатрулируют на Балтике у Хельсингёра и знаменитого моста в Данию, как бы блокируя выходы из Балтики в Северное море.

Бросается в глаза, что американские морпехи будут участвовать не в оборонительной, а наступательной фазе учений. То есть, с одной стороны, учения должны «восстановить суверенитет Норвегии», но наиболее грозная составляющая контингента будет отрабатывать именно десантную операцию. Это несколько странно.

НАТО очень давно не проводило подобных учений, тем более в северном регионе. Последние по счету похожие проводились осенью 2015 года на южном фланге – на территории Италии, Испании и Португалии, но, несмотря на заявленные 35 тысяч участников, носили в основном штабной и «компьютерный» характер. НАТО чрезмерно увлеклось всякого род «гибридными» технологиями войны, компьютерными и космическими программами, и потеряло навык «обычных» войсковых или комбинированных (наземных и морских) операций.

Также опасениетНАТО внушает и частичная потеря боеспособности европейских армий из-за чисто психологических обстоятельств: искоренения патриотизма и боевого духа на фоне политики толерантности, общей изнеженности, падения престижа воинской службы в целом и массового сокращения армий. Все это ставит под сомнение боеспособность ключевых элементов европейской стратегии, например, бундесвера, превратившегося в пародию на самого себя. Перегруженность же системы управления и координации и вовсе парализует всю структуру НАТО при взаимодействии почти 30 стран.

Вместе с тем аналитики в один голос твердят о необходимости возрождения военной структуры НАТО в Европе именно на основе обычных вооружений. Киберпространство и космос – это все замечательно, но земля контролируется солдатами на танках, а море – кораблями и моряками. При этом, в Брюсселе не смогли изобрести новый реалистичный сценарий учений, а практически воспроизвели механизм сорокалетней давности.

Восстанавливать боеспособность европейских армий придется целой серией дорогостоящих маневров, если не считать Trident Junction-18 чисто демонстративной акцией. Только одна Германия потратит сейчас на эти учения до 90 миллионов евро, что им совершенно не нравится. В самой Норвегии и вовсе нет государственных земель, на которых можно безболезненно проводить маневры. Проще говоря, на северном фланге НАТО нет полигонов, находящихся в собственности армии или хотя бы короны.

Нынешние маневры будут проходить на частных землях норвежских фермеров и рыбаков, которые выставляют американским морпехам коллективные счета за потраву, потерянную выгоду и поломанные строения и дороги.

В Трёндалаге уже на стадии развертывания колона американских морпехов устроила массовое ДТП. Несколько грузовиков столкнулись друг с другом, один упал в кювет, четверо морпехов пострадали.

Политическая и информационная составляющие учений на этом фоне уходят на второй план. Глава альянса Йенс Столтенберг дежурно говорит об «открытости» учений. На них пригласили наблюдателей из России и Белоруссии – по два от страны. Вряд ли это настолько важно, чтобы всерьез рассматривать степень «открытости». Куда важнее определить степень готовности и подготовки американцев для операций в северных широтах, в том числе и н море, а европейцев – к проведению сухопутных операций традиционными средствами ведения войны. Если никто не сядет на мель у Лофотенских островов, десантные катера не начнут массово переворачиваться, а танки падать в ущелья и фьорды – это уже большой успех.

Говорить же о каких-то изменениях в стратегических планах альянса или в тактических схемах ведения боевых действий не приходится. Стоять на месте они, конечно, не будут, но понадобится еще несколько лет интенсивных подготовок и учений, чтобы на новом фундаменте возникла некая новая стратегия сухопутных сил НАТО. Пусть даже на отдельно взятом северном фланге.