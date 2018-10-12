Авианосец США впервые за 27 лет приблизился на угрожающее расстояние к России

Корабль «Гарри Трумэн» стал первым американским авианосцем за 27 лет, который вошел за Полярный круг, сообщают СМИ. В советское время заходы авианосных ударных групп США в Норвежское море были регулярными, и рассматривались как прямая угроза безопасности СССР.

Авианосец ВМС США вошел за Полярный круг 19 октября в сопровождении нескольких кораблей из группировки CSG-8. Они отправились на север, чтобы принять участие в операции в Норвежском море перед учениями НАТО Trident Juncture, сообщает Naval Today.

Последним кораблем, который работал в этом районе, был «Америка», участвовавший в учениях НАТО North Star в сентябре 1991 года.

«Прошло уже три десятилетия с тех пор, как авианосцы были испытаны в этой среде, и мы демонстрируем, что этот корабль может использовать полный спектр возможностей в любой точке мира», – заявил командующий авианосцем капитан Ник Диенна.

В советское время визиты американских авианосцев в Норвежское море были регулярными. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, находящаяся в этом районе, представляет прямую угрозу как самому крупному в России Северному флоту, так и в целом важнейшим военным объектам и городам российского Севера. Как правило, в советское время АУГ базировалась в районе норвежского Вест-фьорда, откуда ее ударная авиация могла долететь вплоть до Мурманска.

На случай подхода АУГ через Норвежское море Советский Союз располагал несколькими дивизиями ракетоносцев Морской ракетоносной авиации (МРА) ВМФ. При подходе американского авианосца к российским границам дивизии немедленно приводились в боевую готовность. Кроме того, выполнялись многочисленные и массовые (более сотни машин) вылеты на т. н. тактические пуски (условные удары) по авианосной группе.

В 2011 году все морская ракетоносная авиация России была расформирована, ее остатки (две отдельные эскадрильи Ту-22М3) переданы Дальней авиации. Количество боеготовых самолетов-ракетоносцев ВКС РФ, способных сегодня выполнить задачу выведения из строя американской АУГ, сегодня в открытых источниках не называется.

В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив присутствие в этом регионе американской Береговой охраны.