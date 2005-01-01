Глава Пентагона призвал увеличить военное присутствие США в Арктике

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив присутствие в этом регионе американской Береговой охраны.

По мнению Мэттиса, «Америке нужно вывести свою игру в Арктике на новый уровень», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Реальность такова, что нам придется столкнуться с освоением Арктики... И она начнет быть доступной не только для транспорта, но также и для разведки энергоносителей», – отметил глава Пентагона.

Ранее стало известно, что власти Норвегии договорились удвоить число американских морпехов на своей территории, перебросив их на границу с Россией вопреки обязательствам Осло по неразмещению иностранных войск.

Напомним, в конце мая командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт признал превосходство России в Арктике.