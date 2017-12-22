США удвоят число морпехов в «экстремально холодной» Норвегии

Власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией.

В настоящее время в Норвегии размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США. Еще 300 морских пехотинцев в случае положительного решения будут переброшены в Норвегию из Румынии, пишет Marine Corps.

«Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Тренделаг и Сетермоене в провинции Тромс», – говорится в сообщении на странице правительства королевства.

Норвежское правительство хочет, чтобы солдаты расположились на севере страны, ближе к границе с Россией. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет.

«Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса», – подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен, передает Deutsche Welle.

В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок, передает РИА «Новости».

Российское посольство в Осло пока не прокомментировало инициативу норвежской стороны. Ранее, чтобы успокоить Москву, Норвегия обязалась не впускать иностранные войска в страну, если на нее не напали.

В декабре прошлого года командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время встречи с морпехами в Норвегии сообщил об угрозе войны.

В феврале сообщалось о том, как морские пехотинцы США готовятся к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи. Американские СМИ называли эту подготовку «адской с точки зрения налоговых трат», в том числе из-за специфики климата.