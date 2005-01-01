Адмирал США признал победу России в «шахматной партии» в Арктике

Командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт признал превосходство России в Арктике.

Телекомпания Fox News заявила, что прибытие в Мурманск плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» свидетельствует о росте влияния России в Арктике, передает ТАСС.

Зукунфт заявил, что у России «на шахматной доске все фигуры», а у США есть «лишь пешка и, возможно, ладья». По мнению адмирала, «если внимательно оценить эту шахматную партию в Арктике», то Москва ставит Вашингтону «мат в самом начале игры».

Fox News также приводит заявление представителя организации «Гринпис» Йена Хаверкампа, который сказал, что «ядерные реакторы в Северном Ледовитом океане будут представлять поразительно очевидную угрозу для экологии».

Телекомпания обращает внимание, что не менее 15 стран выразили заинтересованность в том, чтобы Россия построила для них такие же энергоблоки. В числе заинтересованных стран названы Китай, Аргентина, Алжир, Индонезия и Малайзия.