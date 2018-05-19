Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл в Мурманск

В субботу плавучий атомный энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске для загрузки ядерным топливом.

Блок поставили к причалу ФГУП «Атомфлота», где пройдет подключение береговых энергосистем и начнутся работы по покраске судна. Далее на этом же месте будет осуществлена загрузка ядерного топлива и физический пуск реактора энергоблока, передает РИА «Новости».

«Это еще не финальная точка в запуске этого проекта, но выход на финишную прямую. По просьбе наших иностранных партнеров мы провели буксировку атомного энергоблока без ядерного топлива на борту в Мурманск и здесь запустим в жизнь этот уникальный, единственный в мире проект мобильного атомного энергоблока», – сказал на церемонии встречи блока глава концерна «Росатом» Алексей Лихачев.

Лихачев подчеркнул, что это – очередной рекорд, факт, подчеркивающий безусловное лидерство российской атомной отрасли в глобальной повестке дня.

Сообщается, что далее загруженный топливом ПЭБ из Мурманска будет перебазирован на Чукотку, в морской порт города Певека, где произойдет его подключение к береговой инфраструктуре.

Отмечается, что энергоблок станет основной частью первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и обеспечит Чукотский автономный округ электроэнергией, тем самым заместив мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.



Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 является головным проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначается для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.



Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

ПЭБ эксплуатируется в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основной целью является обеспечение энергией удаленных промышленных предприятий, портовых городов, а также газовых и нефтяных платформ, расположенных в открытом море.



ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не несут угроз окружающей среде.