Минобороны: Моряки Северного флота отработали деблокирование порта в Арктике

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе учений десантно-штурмовая группа морской пехоты с применением БПЛА зачистила административное здание порта. После этого большой десантный корабль «Кондопога» высадил на побережье Енисея десант на трех вездеходах «Витязь», сообщает Минобороны.

Военнослужащие совершили марш, освободили критически важный объект и разблокировали подъездные пути к порту. Бойцы подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ликвидировали береговые патрули противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабли Северного флота прибыли на Таймыр.

В прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

В августе Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом.