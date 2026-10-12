12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
Моряки Северного флота отработали деблокирование порта в Арктике
Минобороны: Моряки Северного флота отработали деблокирование порта в Арктике
Моряки Северного флота провели учения в порту Дудинка Красноярского края по деблокированию морского порта от незаконных вооруженных формирований.
В ходе учений десантно-штурмовая группа морской пехоты с применением БПЛА зачистила административное здание порта. После этого большой десантный корабль «Кондопога» высадил на побережье Енисея десант на трех вездеходах «Витязь», сообщает Минобороны.
Военнослужащие совершили марш, освободили критически важный объект и разблокировали подъездные пути к порту. Бойцы подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ликвидировали береговые патрули противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабли Северного флота прибыли на Таймыр.
В прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.
В августе Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом.