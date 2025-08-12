Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
В России запланировали создать арктические ветряные электростанции
Россия разработала проект арктических ветрогенераторов для обеспечения Севморпути
Специализированные ветрогенераторы арктического исполнения, рассчитанные на экстремальные погодные условия, планируется использовать для обеспечения объектов вдоль Северного морского пути, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов на пресс-конференции в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
По его словам, Россия разрабатывает специализированные арктические ветряные электростанции и солнечные электростанции мирового уровня, передает ТАСС.
По словам Кузнецова, разработка ветроустановок в арктическом исполнении поможет обеспечить энергетическую инфраструктуру для освоения Северного морского пути и арктических территорий. Он подчеркнул: «Мы хотим обеспечить нашей стране технологический суверенитет как по КПД солнечных электростанций, чтобы они у нас были на уровне лучших мировых практик, так и освоить производство ветрогенерирующих установок в арктическом исполнении, что должно нам обязательно помочь в наших задачах по освоению Северного морского пути и Арктики».
Технологии позволят устанавливать ветровые электростанции, способные работать в условиях экстремально низких температур и сильных ветров, что важно для энергетики Арктики. Кроме того, планируется создание солнечных электростанций с высокими показателями эффективности, сравнимыми с мировыми аналогами.
Помимо этого российские энергетические компании намерены наладить производство газотурбинных установок мощностью свыше 300 МВт, которых ранее не выпускали в стране. Также ведется работа по обслуживанию существующих газовых турбин, разработке высоковольтного электротехнического оборудования и созданию уникального испытательного центра для энергетических технологий.
