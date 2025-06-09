FT: Санкции затруднили европейским компаниям доступ к Севморпути

Tекст: Евгения Караваева

Европейские компании лишены возможности активно использовать Северный морской путь из-за санкций, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

После того как в 2018 году контейнеровоз Venta Maersk прошел по маршруту из Азии в Европу, ни один крупный перевозчик больше не воспользовался этим направлением. Компания Maersk прекратила операции по Севморпути, а также любое сотрудничество с Россией, поскольку западные санкции создали для этого риски и ограничения.

Во время навигации по Арктике контейнеровозы были вынуждены полагаться на морские хабы или транспортные узлы, находящиеся преимущественно в российских водах, и иногда пользоваться услугами российских ледоколов.

Глава Maritime Strategies International Дэниэл Ричардс заявил, что осторожность европейских перевозчиков обусловлена желанием устранить любые геополитические риски. Он отметил, что отдельные суда продолжают использовать маршрут, но их операторы, как правило, связаны с Россией или Китаем.

В то же время первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что количество рейсов иностранных компаний по Севморпути увеличилось с семи в 2023 году до 13 в 2024 году. По его словам, альтернативные маршруты все чаще сталкиваются с проблемами: заторами в Суэцком канале, конфликтами в Красном море и пиратством у берегов Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев заявил, что освоение Арктики и Северный морской путь являются важнейшими элементами для укрепления позиций России в мировой экономике. Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.