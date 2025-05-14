Трутнев назвал укрепление обороны Арктики ключевой задачей

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что укрепление оборонного потенциала Арктической зоны России остается одной из важнейших задач для правительства страны, передает РИА «Новости».

Трутнев также рассказал, что в рамках программы реновации арктических ЗАТО уже отремонтировали 161 многоквартирный дом, 37 учебных заведений, десятки километров дорог и четыре объекта ЖКХ. Кроме того, открыто 14 молодежных центров и благоустроено более 40 дворов и общественных территорий. По его словам, эта работа обязательно будет продолжена в будущем.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала об основных приоритетах развития Арктической зоны России.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что освоение Арктики и Северный морской путь являются ключевыми элементами для повышения роли России в мировой экономике.

Ранее глава научно-экспертного совета Морской коллегии России Михаил Ковальчук заявил об Арктике как о полигоне будущего.