Эксперты назвали основные приоритеты развития Арктической зоны России

Tекст: Олег Исайченко

«Арктика – это будущее не только нашей страны, но и всего мира», – сказал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. По его мнению, регион становится центром притяжения интересов многих великих держав, поэтому его развитие должно лежать в русле международного сотрудничества.

«Россия готова к конструктивному и взаимовыгодному диалогу. Однако нельзя забывать, что партнерство на этих территориях будет строиться на жесткой технологической конкуренции. Добиться необходимого баланса интересов можно за счет сотрудничества на платформе БРИКС. Москва продолжит играть значимую роль в регионе, поскольку без нас его освоение невозможно», – подчеркнул Селезнев.

Территории становятся не только символом будущего, но и двигателем технологий, подчеркнул Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Уже сегодня Россия обладает самой мощной группировкой ледоколов. В нее входит 41 судно. Важно рассматривать эти корабли не только как средства передвижения, но и как элемент развития причальной инфраструктуры», – считает эксперт.

Арктика становится площадкой для «битвы ледоколов», добавляет Александр Спиридонов, депутат, член комитета Госдумы по промышленности и торговле. «Россия, безусловно, здесь является лидером, поскольку только наша страна является оператором всего Северного морского пути (СМП), и лишь мы обладаем соответствующим флотом», – заметил он.

Уже сейчас по проекту «Арктика» строятся новые ледоколы. Отдельно он выделил создание судна «Лидер», имеющего ядерную силовую установку. «Мы будем пробивать СМП, будем проводить конвои. Север будет за нами», – акцентировал депутат. Однако, по его мнению, регион также должен стать комфортной средой для жизни людей.

«В этом плане важно отметить инициативу Владимира Путина по «Арктической ипотеке». Это важное решение, которое позволяет людям приезжать и закрепляться на данных территориях», – говорит он. Уже достигнутые успехи спикер предлагает расширить за счет проекта по арендному жилью. «На Дальнем Востоке такая программа себя успешно показывает», – уточнил Спиридонов.

Сейчас важно развивать креативный сектор экономики Арктики опережающими темпами, полагает Вячеслав Завалин, член исполнительного совета и председатель Комитета по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). «Это позволит обеспечить территории главной ценностью – людьми. В условиях сурового климата необходимо сделать их жизнь интересной», – пояснил Завалин.

Схожей точки зрения придерживается Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова. «России особенно важно сформировать контур комфортной среды в этом регионе», – рассуждает он. По его мнению, в развитии региона важно учитывать особенности и специфику каждого населенного пункта. Север может стать центром привлечения туристов, а также местом деятельности научных и образовательных институтов.

Россия уже реализует большое количество государственных проектов, которые в совокупности дают толчок к развитию Арктики, отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. Среди имеющихся мер поддержки она выделяет закон «О северном завозе», который призван обеспечить бесперебойное снабжение отдаленных районов.

Кроме того, она подчеркнула, что в России уже имеется утвержденный перечень опорных населенных пунктов, для каждого из которых разработан мастер-план, определяющий стратегию комплексного развития ключевых отраслей. Все это позволило дать старт более чем тысячи инвестиционных проектов, в которые будет вложено свыше двух трлн рублей, привела данные Кислицына.

Но значимая роль Арктики также диктуется ее богатой ресурсной базой, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его мнению, это открывает большие возможности для России.

«Такие проекты как «Ямал СПГ» и «Арктик-СПГ» демонстрируют наш потенциал в сфере производства сжиженного природного газа. Колоссальные запасы ресурса способны помочь нам занять важную нишу на международных рынках. Не менее широки и возможности добычи редкоземельных металлов», – говорит он.

«Все это делает Арктику стратегически важным регионом для будущего экономического развития России, а также других стран. Поэтому неоценимую значимость представляют наши меры поддержки коммерческого транспорта, который в скором времени сможет круглогодично ходить по СМП», – заключил Юшков.