Минобороны: Отличившимся в спецоперации морским пехотинцам вручили госнаграды

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торжественная церемония награждения военнослужащих прошла в клубе Главного Адмиралтейства, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева вручил государственные награды морским пехотинцам в честь 321-й годовщины со дня образования морской пехоты России», – информировали в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев поздравил ветеранов и военнослужащих с годовщиной основания морской пехоты.

В прошлом месяце главком заявил о выполнении морской пехотой задач на сложных участках спецоперации.

В прошлом году Минобороны сообщило о награждении морских пехотинцев группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны специальной военной операции.