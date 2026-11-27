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Отличившимся в спецоперации морским пехотинцам вручили госнаграды
Минобороны: Отличившимся в спецоперации морским пехотинцам вручили госнаграды
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьев наградил морских пехотинцев, отличившихся при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.
Торжественная церемония награждения военнослужащих прошла в клубе Главного Адмиралтейства, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. «Заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева вручил государственные награды морским пехотинцам в честь 321-й годовщины со дня образования морской пехоты России», – информировали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев поздравил ветеранов и военнослужащих с годовщиной основания морской пехоты.
В прошлом месяце главком заявил о выполнении морской пехотой задач на сложных участках спецоперации.
В прошлом году Минобороны сообщило о награждении морских пехотинцев группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны специальной военной операции.