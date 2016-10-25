Зачем морпехам США тренировки в Норвегии при наличии Аляски

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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          Зачем морпехам США тренировки в Норвегии при наличии Аляски

          Американцы намерены дислоцировать до 700 морпехов в 500 км от норвежско-российской границы   13 июня 2018, 17:50
          Фото: Lance Cpl Cesar N Contreras/Marine Corps
          Текст: Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

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          Контингент американских морпехов в Норвегии вырастет вдвое, несмотря на обязательства страны по неразмещению иностранных войск. Целью присутствия американцев называется отработка действий в экстремально холодных климатических условиях. Однако за этим отчетливо виднеется антироссийский уклон, тем более что США вполне могли бы тренировать военных и на своей территории – например, на Аляске.

          Власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских военных на своей территории. В настоящее время там размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США. В случае положительного решения из Румынии будут переброшены еще 300 американских морпехов, пишет Marine Corps.

          «Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих», – говорится в сообщении на странице правительства королевства. Норвежские власти хотят, чтобы американцы расположились на севере страны, ближе к границе с Россией – дополнительный контингент будет дислоцирован в гарнизоне Сетермуэн в провинции Тромс, примерно в 500 км от российской границы.

          В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок, передает РИА «Новости». «Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса», – подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает Deutsche Welle.

          Напомним, впервые со времен Второй мировой войны 16 января 2017 года в Норвегию в гарнизон Вэрнес в губернии Тренделаг (более 1 тыс. км от российской границы) прибыл иностранный воинский контингент – 330 морских пехотинцев США. Каждые полгода происходит их ротация, поэтому формально это не считается постоянным развертыванием американских войск.

          Россия неоднократно выражала беспокойство по поводу размещения американских военных в Норвегии, обращая внимание на то, что их формально ротационное присутствие в скандинавском королевстве де-факто является постоянным. С точки зрения РФ, это отступление от соблюдавшейся с 1949 года норвежской политики неразмещения, которая предполагает отказ от создания иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время.

          Причем сначала, в 1981 году, недалеко от Тронхейма, рядом с которым расположена база Вэрнес, были созданы восемь складов вооружений и военной техники (ВВТ), предназначенных для морской пехоты США на случай необходимости оперативного развертывания ее подразделений в регионе. В 2005 году договор о складировании морпехами ВВТ в Норвегии был обновлен. Склады, конечно, не базы, но затем очередь дошла и до них – как только было придумано благовидное оправдание в виде ротации, то есть найдена лазейка для обхода существующих обязательств.

          Так, министр обороны Норвегии Бакке-Йенсен отметил, что у России нет объективных причин реагировать на присутствие американских военных. Он заверяет, что продление и расширение сделки с корпусом морской пехоты США находится в соответствии с норвежской политикой по отсутствию постоянных иностранных баз в стране: «Речь не идет о создании американской базы в Норвегии».

          «Норвегия – это один из древнейших членов НАТО. Они хитрят, когда говорят, что это учения. Еще они хитрят с помощью положения о ротации, ограничении количества военнослужащих и о неразмещении на постоянной основе воинских контингентов. Формально, по букве, они ничего не нарушают, но фактически там присутствует постоянный американский контингент. Да, он не очень большой. Но сам факт присутствия – уже нехорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

          «Формально это все выполняется даже в случае с размещением воинских контингентов в Польше и странах Прибалтики. Но это с формальной точки зрения. А с точки зрения России – нам без разницы, присутствуют тактические группы в Польше на условиях ротации или нет, если они там реально постоянно присутствуют. То же самое и с Норвегией», – подчеркнул собеседник.

          Конечно, американцев преследуют мечты и о полноценной военной базе, однако для их осуществления лазейка, по-видимому, пока еще не найдена. Как сообщал ТАСС, в марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от восьми до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннейа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории Северной Норвегии. Известно также, что в оборонный бюджет США заложены $12 млн расходов, предназначенных на подготовку аэродрома Рюгге в Восточной Норвегии к размещению американских истребителей.

          Формально целью размещения американских морпехов в Норвегии является их подготовка к работе в экстремально холодных климатических условиях, а также отработка взаимодействия с норвежскими военнослужащими.

          «Некоторые страны НАТО считают, что даже незначительное присутствие американцев является якобы гарантией от агрессии России. Но ведь у нас нет планов завоевания Норвегии или Польши. И когда американцы говорят, что хотят потренироваться в экстремальных климатических условиях, – это блеф. У них для этого есть Аляска, там целая бригада размещена. Тренироваться им есть где», – подчеркнул Мураховский.

          Да и сами американцы, несмотря на все рассказы о том, что Москве абсолютно не о чем беспокоиться, антироссийскую направленность такой подготовки почти и не скрывают. В декабре прошлого года командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время встречи с морпехами в Норвегии сообщил об угрозе войны. А в феврале текущего года сообщалось о том, как морские пехотинцы США готовятся к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи.

          Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что НАТО и США в последнее время сильно обеспокоились проблемой наращивания своей военной мощи в Арктике, что несет потенциальную угрозу российским интересам в регионе.

          «Как один из вариантов, это может быть способ поучаствовать в борьбе за арктические ресурсы с помощью американцев. Норвежцы не хотят действовать в одиночку против России в Арктике»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. По его мнению, американское присутствие будет подспорьем для норвежцев в этом деле.

          Другим мотивом подобных действий, по словам Перенджиева, может быть то, что между Европейским союзом и США обостряются отношения, и в связи с этим возможна активизация проекта по созданию европейской армии. Норвежцы, вероятно, в этом проекте участвовать не хотят, и нахождение американцев на их территории позволит им длительный период времени оставаться в стороне от этого.

          Причиной также может быть и желание продемонстрировать США свою лояльность на фоне обострения отношений с ведущими странами Евросоюза в лице Германии и Франции, не исключил Перенджиев. По его мнению, Норвегия хотела бы остаться в фарватере военной политики США, а не Евросоюза. «Пример Польши повлиял на решение Норвегии. Польша стала проявлять больше ретивости в расположении американских баз, и Норвегия здесь решила немного поконкурировать с ней, тем самым показав свою преданность США в противовес ЕС», – пояснил эксперт.


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