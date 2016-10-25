Зачем морпехам США тренировки в Норвегии при наличии Аляски

Контингент американских морпехов в Норвегии вырастет вдвое, несмотря на обязательства страны по неразмещению иностранных войск. Целью присутствия американцев называется отработка действий в экстремально холодных климатических условиях. Однако за этим отчетливо виднеется антироссийский уклон, тем более что США вполне могли бы тренировать военных и на своей территории – например, на Аляске.

Власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских военных на своей территории. В настоящее время там размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США. В случае положительного решения из Румынии будут переброшены еще 300 американских морпехов, пишет Marine Corps.

«Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих», – говорится в сообщении на странице правительства королевства. Норвежские власти хотят, чтобы американцы расположились на севере страны, ближе к границе с Россией – дополнительный контингент будет дислоцирован в гарнизоне Сетермуэн в провинции Тромс, примерно в 500 км от российской границы.

В правительстве поясняют, что северные территории являются хорошей базой для проведения совместных учений и тренировок, передает РИА «Новости». «Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса», – подчеркнул министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает Deutsche Welle.

Напомним, впервые со времен Второй мировой войны 16 января 2017 года в Норвегию в гарнизон Вэрнес в губернии Тренделаг (более 1 тыс. км от российской границы) прибыл иностранный воинский контингент – 330 морских пехотинцев США. Каждые полгода происходит их ротация, поэтому формально это не считается постоянным развертыванием американских войск.

Россия неоднократно выражала беспокойство по поводу размещения американских военных в Норвегии, обращая внимание на то, что их формально ротационное присутствие в скандинавском королевстве де-факто является постоянным. С точки зрения РФ, это отступление от соблюдавшейся с 1949 года норвежской политики неразмещения, которая предполагает отказ от создания иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время.

Причем сначала, в 1981 году, недалеко от Тронхейма, рядом с которым расположена база Вэрнес, были созданы восемь складов вооружений и военной техники (ВВТ), предназначенных для морской пехоты США на случай необходимости оперативного развертывания ее подразделений в регионе. В 2005 году договор о складировании морпехами ВВТ в Норвегии был обновлен. Склады, конечно, не базы, но затем очередь дошла и до них – как только было придумано благовидное оправдание в виде ротации, то есть найдена лазейка для обхода существующих обязательств.

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Так, министр обороны Норвегии Бакке-Йенсен отметил , что у России нет объективных причин реагировать на присутствие американских военных. Он заверяет, что продление и расширение сделки с корпусом морской пехоты США находится в соответствии с норвежской политикой по отсутствию постоянных иностранных баз в стране: «Речь не идет о создании американской базы в Норвегии».

«Норвегия – это один из древнейших членов НАТО. Они хитрят, когда говорят, что это учения. Еще они хитрят с помощью положения о ротации, ограничении количества военнослужащих и о неразмещении на постоянной основе воинских контингентов. Формально, по букве, они ничего не нарушают, но фактически там присутствует постоянный американский контингент. Да, он не очень большой. Но сам факт присутствия – уже нехорошо», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.

«Формально это все выполняется даже в случае с размещением воинских контингентов в Польше и странах Прибалтики. Но это с формальной точки зрения. А с точки зрения России – нам без разницы, присутствуют тактические группы в Польше на условиях ротации или нет, если они там реально постоянно присутствуют. То же самое и с Норвегией», – подчеркнул собеседник.

Конечно, американцев преследуют мечты и о полноценной военной базе, однако для их осуществления лазейка, по-видимому, пока еще не найдена. Как сообщал ТАСС, в марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от восьми до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннейа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории Северной Норвегии. Известно также, что в оборонный бюджет США заложены $12 млн расходов, предназначенных на подготовку аэродрома Рюгге в Восточной Норвегии к размещению американских истребителей.

Формально целью размещения американских морпехов в Норвегии является их подготовка к работе в экстремально холодных климатических условиях, а также отработка взаимодействия с норвежскими военнослужащими.

«Некоторые страны НАТО считают, что даже незначительное присутствие американцев является якобы гарантией от агрессии России. Но ведь у нас нет планов завоевания Норвегии или Польши. И когда американцы говорят, что хотят потренироваться в экстремальных климатических условиях, – это блеф. У них для этого есть Аляска, там целая бригада размещена. Тренироваться им есть где», – подчеркнул Мураховский.

Да и сами американцы, несмотря на все рассказы о том, что Москве абсолютно не о чем беспокоиться, антироссийскую направленность такой подготовки почти и не скрывают. В декабре прошлого года командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время встречи с морпехами в Норвегии сообщил об угрозе войны. А в феврале текущего года сообщалось о том, как морские пехотинцы США готовятся к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что НАТО и США в последнее время сильно обеспокоились проблемой наращивания своей военной мощи в Арктике, что несет потенциальную угрозу российским интересам в регионе.

«Как один из вариантов, это может быть способ поучаствовать в борьбе за арктические ресурсы с помощью американцев. Норвежцы не хотят действовать в одиночку против России в Арктике»,

– заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. По его мнению, американское присутствие будет подспорьем для норвежцев в этом деле.

Другим мотивом подобных действий, по словам Перенджиева, может быть то, что между Европейским союзом и США обостряются отношения, и в связи с этим возможна активизация проекта по созданию европейской армии. Норвежцы, вероятно, в этом проекте участвовать не хотят, и нахождение американцев на их территории позволит им длительный период времени оставаться в стороне от этого.

Причиной также может быть и желание продемонстрировать США свою лояльность на фоне обострения отношений с ведущими странами Евросоюза в лице Германии и Франции, не исключил Перенджиев. По его мнению, Норвегия хотела бы остаться в фарватере военной политики США, а не Евросоюза. «Пример Польши повлиял на решение Норвегии. Польша стала проявлять больше ретивости в расположении американских баз, и Норвегия здесь решила немного поконкурировать с ней, тем самым показав свою преданность США в противовес ЕС», – пояснил эксперт.