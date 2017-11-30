Усиление НАТО в Арктике несет для России смертельную угрозу

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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        • Это влияние исчезает

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          Усиление НАТО в Арктике несет для России смертельную угрозу

          НАТО хочет увеличить число кораблей и подлодок в Арктике для противостояния с Россией   5 апреля 2018, 19:30
          Фото: Lucas Jackson/Reuters
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко,
          Алексей Нечаев

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          В НАТО считают необходимым увеличение военно-морских сил стран – членов альянса в Арктике. Разумеется, это оправдывается «наращиванием Россией своего присутствия на Крайнем Севере». Однако в реальности ситуация прямо противоположна – Россия в последние годы предпринимает все возможное ради противодействия смертельному удару, который Запад способен нанести с севера.

          В Североатлантическом альянсе вновь обеспокоились проблемой наращивания своего военно-морского потенциала в Арктике. «НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, чтобы они увеличивали число своих подводных лодок и военных кораблей», – заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

          Еще до Столтенберга арктической проблемой озаботились США, которые в последнее время вновь задумались о необходимости наращивания военного потенциала в этом регионе в противовес Москве. А в январе об угрозе со стороны России в Арктике заявил даже депутат Европарламента от Эстонии.

          В Арктике серьезную военную активность проявляют четыре страны НАТО. Хотя основная часть вооруженных сил Канады дислоцирована в южной части страны, на севере находится военная база, а также специальная арктическая тренировочная база в бухте Резолют. Кроме того, канадцы осуществляют патрулирование Арктического региона с помощью противолодочных самолетов СР-140, а также 15 боевых кораблей и четырех подводных лодок. У них также есть несколько ледокольных судов на вооружении береговой охраны.

          Дания наблюдает пространство над Гренландией с помощью патрульных самолетов и истребителей F-16. Кроме того, для патрулирования арктических вод она задействует четыре фрегата и три корвета с противоледной защитой «Кнуд Расмуссен».

          Норвегия осуществляет арктическое патрулирование с помощью нескольких десятков истребителей F-16, которые начинают заменять на F-35. Наиболее серьезными боевыми единицами норвежских ВМС можно назвать пять фрегатов типа «Нансен» и шесть подлодок типа «Ула». Есть у них и единственный в мире боевой ледокол – патрульный корабль «Свальбард», правда, он невелик, и вооружение его не слишком значительно – 57-мм пушка.

          Наибольшим же потенциалом в Арктике обладают, конечно же, США.

          У них есть две военно-воздушных базы и две бригады сухопутных войск на Аляске, РЛС по обнаружению пусков МБР в Гренландии на базе Тхуле. Кроме того, у США несколько десятков атомных подлодок, которые могут проходить под арктическими льдами и всплывать из-под них. Есть также несколько фрегатов типа «Легенда», приспособленных к холодным климатическим условиям. А вот с ледокольным флотом у американцев проблемы – есть лишь три ледокола (у береговой охраны), из которых на ходу два. При этом ни один из них не является атомным.

          Так что натовцам действительно есть куда укреплять свою военную мощь в Арктике. «У НАТО нет надводных кораблей арктического и ледокольного класса, которые могли бы свободно перемещаться во льдах Арктики. Единственное, чем они могут оперировать, это подводные лодки», – подтвердил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

          Первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что в мирное время в Арктике в Гренландском море «болтается» одна–две норвежских подлодки, а в Баренцевом – до трех американских. Еще до двух подлодок США может находиться под ледовой арктической шапкой или в Карском море. Увеличение присутствия в Арктике натовского флота НАТО возможно разве что за счет перевода подлодок из других регионов, заявил он газете ВЗГЛЯД.

          А вот член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош уверен, что альянс вполне способен нарастить силы в Арктическом регионе. Альянс уже разворачивает силы на побережье Норвегии, туда переводятся некоторые части американских морских пехотинцев, создаются склады тяжелого оружия и военной техники, а также условия для базирования военно-морских сил блока, рассказал он газете ВЗГЛЯД.

          К какого же рода действиям натовцев в арктической зоне следует быть готовыми российским ВС в случае возникновения конфликта? Наиболее очевидным – но не самым вероятным – видится сценарий столкновения флота НАТО и российского ВМФ. Константин Сивков считает, что если какой-то конфликт и произойдет, то альянс «пригонит туда второй флот США в составе четырех–пяти авианосцев и трех десятков кораблей охранения». «Кроме того, они могут направить туда до 20 подлодок», – предположил Сивков. Алексей Леонков уверен, что ВМФ России в таком случае есть что противопоставить натовцам. По качеству и эффективности наши подводные лодки опережают американские. Кроме того, у России есть полноценный ледокольный флот, способный перемещаться в арктических льдах.

          Однако куда более вероятен все же другой сценарий. В случае перехода российско-американских отношений в горячую стадию основная ставка американцев будет сделана на крылатые ракеты, считает Леонков. У них есть подводные лодки типа «Огайо», которые были переоборудованы под несение порядка 134 крылатых ракет морского базирования, рассказал эксперт. И применять эти АПЛ и ракеты США (а значит, и НАТО) против России будут в первую очередь с арктических направлений. С ним согласен и Александр Бартош: «Если в Арктику будут переброшены корабли-ракетоносцы, то они смогут наносить удары крылатыми ракетами и осуществлять перехват ракет, запущенных с территории России».

          Наличие в Северном Ледовитом океане американских подводных лодок или кораблей с «Томагавками» «обеспечивает нанесение ударов по кратчайшему расстоянию на всю глубину территории России», заявил собеседник.

          Более того – военные аналитики вот уже много лет предупреждают, что именно подобный сценарий рассматривают в Пентагоне в качестве варианта первого обезоруживающего удара по России. Предполагается, что тысячи крылатых ракет будут выпущены из расположенных на севере морских носителей (подводных лодок и эсминцев) по ключевым российским центрам управления, военным базам, пусковым установкам баллистических ракет – с тем, чтобы в течение нескольких часов Россия оказалась полностью обезоружена. Однако сделать это можно будет только в случае, если у России будут отсутствовать как системы военного распознавания в Арктике, так и средства противодействия подобному внезапному удару.

          Именно поэтому в течение многих лет мы наращиваем свой потенциал в регионе, и он уже весьма существенный, там создано несколько стационарных баз, осуществляется патрулирование авиацией, кораблями, указал Бартош. Кроме того, создаются возможности воздушно-космических сил – там размещены самолеты МиГ-31 и будут размещаться другие самолеты с высоким потенциалом по уничтожению крылатых ракет и морских целей, усиливаются средства разведки и контроля за обстановкой, создана сплошная радиолокационная зона по контролю воздушной обстановки.

          Существует и третий, весьма оригинальный, сценарий: некоторые эксперты выдвигали версию, что НАТО может попытаться с помощью сил США на Аляске вторгнуться на Чукотку и Камчатку. Такая попытка скорее приведет к обратному – контрнаступлению России на Аляску, так что это исключено, с иронией заявил газете ВЗГЛЯД доцент РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

          Россия уже значительно укрепила северное направление. В частности, в 2014 году были созданы так называемые арктические войска – Объединенное стратегическое командование «Северный флот». Однако все еще есть над чем работать, уверен Перенджиев: «Нам необходимо в прибрежной зоне Арктики создавать полноценную систему противоракетной обороны, продолжать развивать береговую инфраструктуру, создавать комплексы береговой обороны с соответствующим вооружением, которое способно уничтожать подлодки и корабли, если те «отважатся заплыть в северные широты».


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