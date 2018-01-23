Депутат ЕП увидел угрозу со стороны России в Арктике

Активная деятельность России в Арктике теоретически представляет угрозу для других государств, заявил член Европарламента и экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт.

«Большой вопрос – почему Россия использует такие серьезные ресурсы для создания военных мощностей в Арктике», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что регион отличается «низкой напряженностью». Паэт считает, что «вполне естественно спросить, зачем Россия тратит такие средства на военную инфраструктуру».

По его словам, «Россия ринулась в Арктику», а вот остальные государства лишь начали обозначать свои интересы в регионе.

Паэт утверждает, что Россия якобы ведет «милитаризацию» Арктики, что «теоретически» представляет угрозу: «Если вы посмотрите на количество техники, людских ресурсов, вы увидите, что баланс находится на российской стороне».

В свою очередь, директор второго европейского департамента МИД России Игорь Неверов подчеркнул, что Москва «принципиально выступает за сотрудничество в Арктике», участвуя в общих усилиях, призванных сохранить «регион стабильности». Неверов также отметил, что без России «не решить никаких проблем Арктики».

Неверов сказал, что Паэт драматизирует ситуацию. В МИД России напомнили, что в норвежском докладе, к примеру, «Россия не рассматривается как угроза Норвегии». Неверов подчеркнул, что усилия Минобороны России направлены на развитие региона, «вся инфраструктура будет гражданского использования».

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде также заявила, что ее страна не видит в России военной угрозы.

Министр транспорта и коммуникаций королевства Кетил Сульвик-Ольсен выразил надежду на развитие транспортного, торгового и инвестиционного сотрудничества с Россией. Он надеется, что «рост значения Севморпути поможет укреплять сотрудничество» двух стран, передает ТАСС.

Напомним, Швеция и Норвегия отказались считать Россию угрозой в Арктике.