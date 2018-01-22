Швеция и Норвегия отказались считать Россию угрозой в Арктике

Представители правительств Норвегии и Швеции заявили о планах по сотрудничеству с Россией в Арктике и не видят угрозы со стороны Москвы.

«Несмотря на общеевропейские санкции последних лет, у нас отличное практическое сотрудничество с Россией по многим вопросам, включая меры защиты и обеспечение безопасности в регионе, поисково-спасательные работы, экологические инициативы», – заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, передает «Интерфакс».

На конференции Arctic Frontiers в Тромсе она также заявила, что Россия не представляет военной угрозы для Норвегии.

«Опираясь на опыт в качестве министра обороны Норвегии, могу сказать, что мы не ожидаем, что потенциальный конфликт начнется на Севере. Возможно, какое-то событие может произойти в Балтийском регионе, и затем его последствия распространятся севернее», – добавила Серейде.

Министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, в свою очередь, заявил, что Швеция продолжает внимательно следить за деятельностью России в Арктике. «Мы не наивны, но мы рассчитываем на сотрудничество с российской стороной», – сказал он. По словам Дамберга, Арктика должна оставаться регионом международного диалога и мирного решения проблем.

Вместе с тем, присутствующий на конференции представитель Европарламента от Эстонии Урмас Паэт выразил озабоченность в связи с геополитической динамикой в арктическом регионе, обратив внимание на «российскую милитаризацию».

Арктический совет создан в 1996 году по инициативе Финляндии. Постоянное членство в нем имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Ежегодная международная конференция Arctic Frontiers проводится с 2007 года с участием представителей правительств, бизнеса и научных кругов.