Военные США в Норвегии понесли потери в технике и живой силе

Норвежское телеграфное бюро сообщило, что в норвежской губернии Трёнделаг перед учениями НАТО Trident Juncture в ДТП пострадали четверо американских военных.

По данным бюро, военные США получили травмы из-за ДТП, в ходе которого одна военная машина из колонны сошла с дороги, а еще несколько столкнулись друг с другом. В общей сложности в происшествие оказались вовлеченными восемь машин и 18 человек. Четверым участникам ДТП потребовалась врачебная помощь, а двоих даже пришлось доставить в больницу на вертолете.

Все участвовавшие в ДТП машины были грузовиками, которые доставляли для учений военное снаряжение, пишет ТАСС.

«У нас есть информация, что пострадали несколько американских солдат», – подтвердил информацию пресс-атташе учений Вегард Финюерг.

Крупнейшие за 30 лет учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября. В них по последним данным примут участие около 50 тыс. человек из 31 страны, включая государства НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила наращивание военного присутствия НАТО в Норвегии. Министр обороны Великобритании подчеркнул важность проходящих в «самых сложных условиях» учений в «эпоху усиления угроз».